香港小姐丨蘇韻姿離開TVB轉教英語音樂劇　被批易講錯嘢不合娛圈發展

▲ 蘇韻姿離開TVB後以「自由身」工作。

2016年參加香港小姐入行，並憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角而成功入屋的蘇韻姿（Andrea），早前宣布離巢成為「自由人」。

蘇韻姿日前為YouTube頻道「雲楚笙 奇門遁甲」任嘉賓時，被雲楚笙師傅批算命格，直指她性格奔放開朗，說話時容易衝口而出得罪人，在事業運上不算太適合演藝娛樂行業，有入錯行之嫌。

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蘇韻姿離巢執教鞭

在加拿大長大的「鬼妹仔」的蘇韻姿在節目開首已坦言有很多東西要問雲師傅，笑言節目定會overtime，稱：「呢一行（演藝圈）好risky，我有冇入錯行？呢度適唔適合我？」

而身旁雲師傅回答：「其實唔算好適合，你喺呢行（演藝圈）好易有超大壓力、超大難題、超多阻礙，會冇方向，呢個行業同你唔算好近，你會做得比較吃力，反而同老師呢個行業緣分較近，可以做多啲教學方面工作，只要喺演藝元素加入教學，會有另一番睇法。」

蘇韻姿聞言，表示現階段從事教學工作，自言十分鍾意小朋友，現正教小朋友英語音樂劇。

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被批下半年有起色

雲師傅又指，蘇韻姿性格比較奔放開朗，命格帶着「錯誤」，說話上容易辭不達意，雲師傅說：「說話會唔覺意得罪人，因為性格比較奔放開朗，有時講嘢少咗一份考慮，衝口而出，必然容易講錯嘢。」身旁蘇韻姿無奈笑說：「我一路都講緊錯嘅嘢，哈哈。」

雲師傅續說，指蘇韻姿自2022年開始不太開心，因為今年犯太歲，所以是非特別多，而且徒勞無功，蘇韻姿聽後不禁歎氣，幸好雲師傅指於今年下半年她開始進入黃金期，所有事情都會有點起色。

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