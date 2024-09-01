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大學新生指南｜大一新生入學前必知10件事　中大老鬼警世：勿得罪6類人

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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大學老鬼公開新生必知10件事，入學前贏在起跑線。

【開學/大學/新生指南/Freshman/大一新生/贏在起跑線/】大學的四年，是人生最充滿機遇與可能性的四年，這些機會錯過了會超級後悔。有「大學老鬼」在網上分享，給正要準備入讀大學的學弟妹，如何好好規劃這四年面對人際、課業、成長的生存指南。

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準備入讀大學的學弟妹，如何好好規劃這四年？（iStock圖片）

1.同學不一定是好友

在大學最先認識的一定是室友、同學，如果你們的價值觀、個性與生活習慣都類近，那定必會成為無話不談的好朋友，即使大二兩人沒住一起，或不是同班，也會一直是死黨；但如果遇到相處不融洽的室友/同學，無為改變自己刻意討好或融入小圈子，參加無意義的社交，浪費自己的時間。

2. 裝備自己

俗語有云「周身刀無張利」形容人什麼都懂一點，但没有專長，踏入社會工作會好輸蝕，倒不如集中磨鍊單一技能，寧做一位專才，莫做無張利的通才！

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3. 兼職可體驗 但別沉迷

求學時期就已經開始累積工作經驗，有助你贏在起跑線上。做兼職除了可以讓你實際賺取生活費外，亦提供機會修讀社會大學的學分，是不可多得、一舉兩得的機會！雖然兼職可以讓你獲益，但亦不可過於沉迷浪費讀書時間，說到底錢以後靠讀書都能賺回來。

4.加入社團拓展社交圈

不要以為加入社團真的就是在「玩」，在社團中擔任幹部可以讓你擁有領導能力並且有所成長，有時候透過活動，從中可以拓展社交圈，或許幸運地給廠商看中你獨特的優點，就邀請你到他們公司上班。

5.善用學校資源

大學實在有太多資源了，例如學校的圖書館、工作坊課程、研習講座或是跨校課程；另外，除了學術上，學校還有免費的健身房、游泳池要好好的善用。

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6.學會拒絕提升溝通技能

每到一個新的環境，總是會有強人所難的問題，你有權可以決定要不要做這件事情，不要因為師兄姊的關係勉為其難地接受，到頭來可能會吃虧或是受到傷害，適時地拒絕會讓別人更了解你的底線，也為自己設下一個防護罩。

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7.證書考得愈早愈好

大學是一個聚集不同專業知識的大學堂，除了自己學系外，如有機會，不妨按興趣修讀一些其他學系的課程，或考一些證書︰IELTS、車牌、CRE和工作相關的證書都要考，考得愈早愈好，趁Year 1時間最充裕，趕快考起來！不然愈拖愈沒有時間考！

8.盡情做自己，不要與人比較

終於擺脫校服、髮飾的束縛，當然要好好打扮一番，盡情展現自我！但切忌麻木跟隨潮流，或抄襲其他同學的穿著及髮型，還是將注意力投放於自己身上，畢竟每人的背景都不同，起跑線也不一樣，不要做多餘的比較吧！

9. 到海外交流

如果經濟許可下，學弟妹可以在大學的幾年生涯中，找半年或一年的時間到海外交流進修，是一個擴闊眼界的絕佳機會。趁年輕多出外走走，那些增長了的見聞及眼界，可以化成你日後生活及工作的本錢。

10.少玩社媒

別以為活躍於社媒，便會獲得大家的注視或關心；反之，即使你不活躍於社媒，甚至社交絶「緣」體，關心你人始終會在你身旁，還是少玩為妙。

大學新生指南｜勿得罪6類人

讀大學除了學習知識外，還有一樣很重要，就是學做人！如何待人接物也是人生重要的課題，有中大畢業生就在「CUHK Secrets」中跟新生分享了校內6類人絕不能得罪。

【大學生活】讀書外要學好待人接物　中大「老鬼」提新生別得罪6類人

1.教授

得罪教授必死無疑，影響成績隨時retake，如果教授出名是killer，學生更要乖乖上堂，不要遲到早退或走堂，否則名字一被教授記住，好難洗底。

2.Canteen姐姐及師傅

食飯時對Canteen姐姐及師傅有禮貌，兩餸飯賣到尾聲隨時請你食多個餸，買燒味就可能係斬雞髀，否則好可能食餸頭餸尾。

3.行政人員

申請宿舍、證年、文件等都需要他們幫忙，如果得罪他們，很可能被玩番轉頭。

4.宿舍保安

如果住學校宿舍，一定要好好對待保安，出入打聲招呼，好多事他們都會隻眼開隻眼閉，如果被他們點了相，大學生活會好痛苦。

5.校醫

校內看醫生較出面便宜，記得要有禮貌，想平平哋看醫生攞少少藥，甚至想為一張病假紙而來，留下壞印象小心被刁難。

6.校巴司機

中大設有校巴來往港鐵站及校園，中大依山而建，如果撞正炎夏一定會行到身水身汗，加上freshmen初來報到未熟路，千祈千祈不要得罪校巴司機，否則被飛站要行上山後果自負。

得罪人雖然未必有後果，但老鬼表示總之大家要對身邊的人都要有禮貌呀！

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