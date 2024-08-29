東張西望何伯丨新何太去年尾偷食人夫兼自稱懷孕　被何伯問：咩9個月前大咗肚？

▲ 新何太被爆去年尾偷食人夫！

【何伯/新何太/東張西望】因亮相TVB節目《東張西望》而揚名何伯與「新何太」，似乎很享受成名的感覺，新何太繼續開直播！

新何太又被爆料，今次就是被揭9個月前偷食陽江人夫！

東張西望何伯丨新何太不滿被嘲為乞衣 強忍淚水還擊：咁樣誅殺我哋冇人性呀

東張西望何伯丨新何太曾偷食人夫

事緣有報料者向網台《無糧軍師》爆料，指其朋友的婚姻曾在去年11月被新何太介入，即是新何太在認識何伯前曾「偷食」一名陽江人夫！

該陽江人夫的太太在微信向《無糧軍師》指自揭發丈夫與新何太偷情後，丈夫已提出斬纜，新何太當時就「出招」自稱已為男方懷孕！

這位正室收到新何太「入宮」的要求，她表示：「是她主動找我的，還叫我接受她，我怎麼可能接受她，對吧！」

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東張西望何伯丨新何太不甘被棄

不甘被棄的新何太就繼續出招，每晚帶不同的男伴坐在陽江人夫開設的店舖對面，男方不理會新何太，死纏爛打的新何太就選擇報警。

正室之所以成功撃退新何太，除了因為長得漂亮可以留得住丈夫，更曾一拳打落棉花之中，而嚇走新何太！

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東張西望何伯丨何伯：咩9個月前大咗肚？

新何太在昨日（8月28日）直播的尾聲，何伯看到留言後問新何太︰「咩9個月前大咗肚？」

新何太溫柔地說︰「咪啲人抹黑我囉！唔使理佢哋講嘅嘢。老公，你睇到有咩感想？如果你信，可以選擇同我離婚㗎！咁我唔需要陪你捱到攞返筆錢為止咁辛苦。」

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