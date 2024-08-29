開心速遞丨《愛‧回家》驚傳要停廠大執劇本　TVB回應：為同事提供短暫休息期

日前，有報道指綫主席許濤急召全公司包薪合約藝人開會，公布公司接下來的發展方向，當中藝人都要面對不少改動，如：積極進軍內地市場、一些劇集需延拍等。

當中更指除合拍劇的劇本要在開拍前通過審批外，本地劇的劇本也要「過關」才可開拍，甚至傳連皇牌劇《愛·回家之開心速遞》也要「停拍」大執劇本。

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在今日（8月29日），電視廣播有限公司企業傳訊部發聲明，統一回應傳媒查詢，如下：

電視廣播有限公司的助理總經理（企業傳訊）黃德慧近日對於《愛．回家之開心速遞》圍繞的不實傳言作出回應，指出多個報導中存在誤解，強調有必要對此進行澄清。關於《愛．回家之開心速遞》，該劇在過去七年中，藝員和劇組人員幾乎沒有休息。然而，奧運期間的空檔使得劇組能夠製作足夠的存貨，並為全體同事提供了一個短暫的休息期。這只是對長壽節目的正常製作進行調整，絕不涉及傳言所說的停廠或修改拍攝方法。這些安排純屬製作與行政決定，與內地的影視審批無關。內地影視審批是專業和嚴肅的事務，與此次製作與行政的安排毫無關聯。我們敬請媒體友好在報導此事時加以注意，避免不必要的誤解，並感謝大家的理解與支持。