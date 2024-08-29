法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】

▲ 女神阮嘉敏派福利大騷好身段。

TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》現在熱播，劇集內藏蔡潔、王敏奕、戴祖儀、趙璧渝、郭珮文、阮嘉敏等多位女神，成功引起網民討論。

當中飾演「黑面Madam」王靜的前東張女神阮嘉敏（Mandy）演出備受爭議，而阮嘉敏亦十分大方，表示會聆聽網民不同的意見，從而改善不足之處。

努力鑽研演戲外，素來都很注重護膚的Mandy近日更拍了一輯靚相，向大家派發福利之餘亦分享護腿心得。

宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿 前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】

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法證先鋒VI丨黑面Madam惹爭議

「黑面Madam」一角令阮嘉敏成為網民熱議的對象，「王靜是一個警察，其外公是一位玄學家，並算過她的八字，指她條命硬，很容易會剋住身邊人，為他們帶來不幸。因此，王靜從小到大都會跟人保持距離。」

她續說：「與男生拍拖時，該名男生會離奇逝世。跟她合作過的人如馬貫東亦相繼發生意外。正因為有這個包袱，以致令她這個人不是特別開心，很想與他人保持距離，永遠都只顧工作而不去拍拖。由於她對每單Case都很上心，當面對不公義的事情時會很生氣。平時我的笑點比較低，遇到甚麼事情都會大笑一餐，不過為了演這個角色而盡量不笑。」

劇中的Mandy對命運的安排深信不疑，現實中的她則未有過於迷信，「我覺得命運應該是要自己去掌握，人生是我的，應該跟隨自己的心意去做想做的事，而不是別人說要怎樣做就去怎樣做。」

▲ 阮嘉敏在《法證先鋒VI倖存者的救贖》飾演王靜。

法證先鋒VI丨阮嘉敏反思負評

《法證先鋒》系列劇集目前播至第6輯，Mandy為此落力做足功課，說：「會參考不同的Madam，重看之前的《法證》，亦觀看外國西片的演法。」

劇集播出後，Mandy亦從多方面留意觀眾的意見和評價，坦言：「聽到很多不同的聲音，有人覺得我的演繹未能達到他們預期般，可能我設立的角色人設和演繹方式未必獲得所有人喜歡，不過無論是好還是不好的評論我都會接受。我會多謝稱讚我的人，而當有人認為我演得不好時，我會反思他們為何覺得我做得不好。」

飾演黑面女警的她不像之前演繹的開朗角色，表示：「我的樣子很多時看起來都很沉重，且很少會笑，可能加上這種聲音節奏上令觀眾看得不是太舒服。」

她坦言，最初看到大家的負評時亦有不開心，稱：「立即不開心，通常不開心就會先睡覺，睡醒後我跟自己說『唔得！』，其實不開心下去都沒意思，便打開Social Media面對它。其實只要接受了自己的不足，並擁抱那些負評，很快便能放低這件事。與其在浪費時間不開心，不如反思自己的問題及去想如何改善它，想辦法下次做得更好。」

目前，Mandy正忙於拍攝《巨塔之后》和​​《金式森林》，未來會以新角色示人。

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法證先鋒VI丨女神分享護腿心得

除在電視上看見王靜，活躍於社交平台的阮嘉敏不時大派福利，她今次換上低胸緊身短裙，向大家發放靚靚福利照，並大方分享護腿心得。

原來Mandy每天必搽含有維他命E的Lotion，稱：「真的很重要！維他命E對皮膚好，會令皮膚更滑及滋潤它。夏天的時候有時會覺得很黏，可以質量上試試使用不太『Cream』的Lotion，亦可選擇Gel狀的護膚品。」

此外，Mandy亦有其他護腿心得，指：「每星期都做一次磨沙，不然腳會出現死皮，難以吸收護膚品。我會先磨沙後搽Lotion，有時會在洗澡時順便做個磨沙。洗澡後皮膚會變得很乾，特別是冬天會使用很熱的水洗澡，容易令皮膚很乾，需要立即搽一些很滋潤的護膚品。」大家要記得好好護腿！

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化妝：Renee



服裝： Miss.weddinggown

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