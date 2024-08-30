腎結石｜2歲男童長1cm腎結石併發敗血症　揭家長每日餵1物惹禍【附幼兒飲食】

▲ 2歲男童因每日飲用低脂高蛋白粉，長1cm腎結石併發敗血症。

【兒童健康/腎結石/併發敗血症/幼童營養/幼童飲食】媽媽想小朋友健康長大，都會為他們準備不同種類的食物，以吸收足夠營養，不過要小心不是所有食物都適合小朋友。台灣一名2歲男童因突然的高燒和急性腹痛，送院治療，醫生發現男童右腎有一粒長達1厘米大的腎結石，造成細菌感染併發敗血症，醫生問診後，得知是家長每日餵食低脂高蛋白粉所致。

兒童營養品｜2歲男童長1厘米腎結石

近日東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維於Facebook發文分享個案，指日前有一名2歲男童因高燒和急性腹痛被送院治療，經檢查發現右腎有一顆1厘米大的結石，白血球及發炎指數過高，加上結石堵塞及細菌感染，造成右側大葉性腎炎、併發敗血症，至少需要住院一周，之後再會診腎臟科和泌尿科醫師，討論如果處理體內的結石。

兒童營養品｜沒有任何病史 惟食1營養品致腎結石

男童於該醫院出生，過往的出生檢查、生長發育、新生兒代謝疾病和罕病篩檢、自費腎臟超音波檢查等都是正常，亦從來沒有因泌尿道腎臟感染入院，也沒有任何病史。經醫生詢問後才得知，原來男童每日都沖食一款低脂高蛋白粉營養品，主要成為分為大豆蛋白、磷酸鈣和碳酸鈣。由於鈣質含量是牛奶的兩倍，大豆的來源是草酸，小朋友在蛋白質過量攝取的情況下，增加了尿鈣的排出，造成結石。

他呼籲家長，小朋友需要均衡飲食，除了維他命和益生菌之外，切勿給小朋友吃任何營養補充品。

同場加映：6大嬰幼兒不宜吃食物

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兒童營養品｜中醫師分享幼兒4大飲食重點及營養餐單

低脂高蛋白粉通常適用於健身人士或增加肌肉的人士食用，並不建議小朋友飲用。家長如果想小朋友吸收到均衡營養，註冊中醫馬琦傑早前曾分享1至3歲小朋友的4大飲食重點，以及營養餐單。

兒童營養品｜幼兒飲食重點

第一是清淡，幼兒期若接觸過多鹽，接著很可能沒辦法喜歡吃清淡的食物，養成重鹹寶寶，會影響成長。

第二是水量充足，1至4歲幼兒每日所需的水量，是以其體重（公斤）乘以100毫升，例如一個10公斤的孩子，每日需要1000毫升水量。

第三是蛋白質，蛋白質是孩子成長絕對必要的，要選擇「完全蛋白質」，即含有完整的「必需胺基酸」，才有助孩子打穩健康的基礎。馬醫師的選擇建議首選為肉類，其次是蛋、豆、魚，最後才是奶。

第四，需要少麩質的碳水化合物，雖然難以避免食物中有麩質，如麵包、蛋糕之類，但過多麩質影響幼兒腸胃發展，甚至導致便秘、吸收差、敏感。馬醫師指出，優質的碳水化合物符合兒童的營養及熱量需求，並且維持血糖濃度以支持快速發育中的腦及神經系統，早餐尤其重要。

以下是馬醫師為1至3歲幼兒設計的營養餐單：

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