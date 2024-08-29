交通意外｜龍翔道貨車翻側橫臥三綫　司機輕傷

▲ （FB 香港交通及突發事故報料區圖片）

龍翔道傍晚7時許發生交通意外，一輛貨車意外翻側，橫臥於三條行車線上。涉事貨車司機一度被困，消防員接報趕至，司機僅受輕傷，已離開車廂。交通意外導致現場交通擠塞。運輸署表示，至今晚9時，較早前因交通意外而封閉的龍翔道（往觀塘方向）近龍翔道遊樂場的部份行車線已解封。

運輸署今晚８時表示，龍翔道（往觀塘方向）近龍翔道遊樂場的全線封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，車龍的龍尾更一度延伸至呈祥道近明愛醫院。

網上圖片可見，現場下雨地面濕滑，一架貨車約在7時20分右，在龍翔道（往觀塘方向）近龍翔道遊樂場，即近獅子山隧道東行，失控撞向路邊水馬，再向左邊翻側橫跨三線，現場交通擠塞。

運輸署表示，截至晚上8時15分，⿓翔道（往荃灣⽅向）近⿓翔道遊樂場的部份行⾞線仍然封閉，駕駛⼈⼠只可使⽤餘下⾏⾞線⾏⾞。至晚上約９時，較早前因交通意外而封閉的龍翔道（往觀塘方向）近龍翔道遊樂場的部份行車線已解封，但市民仍要留意九巴途經⿓翔道來回方向的服務會受影響。

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