聯通世界｜湯家驊︰港府反駁西方新聞稿用詞與中央相似　冀用「香港語言」

▲ （左起）民主思路召集人湯家驊、民主思路聯席召集人（國際）龍家麟、民主思路聯席召集人（研究）潘學智。(民主思路fb圖片)

港府近年經常出新聞稿反駁西方批評，但行會成員、民主思路召集人湯家驊今日（29日）認為，政府新聞稿用詞與中央官方回應相似，有外商認為論述與西方思維相悖，難以有效傳遞信息，他期望政府研究用「香港語言」講好香港故事。

民主思路今日（29日）舉行記者會，被問到說好香港故事的建議，湯家驊指，現時國際上出現批評香港的聲音，港府當晚就回應，且用詞及表達方式都類似中央政府的官方回應。他提到，民主思路正進行有關外商對營商環境看法的研究，有外商認為特區政府回應西方批評的論述與西方思維相悖，難以有效傳遞信息。

湯家驊認為，民間組織跟西方社會交流較官方溝通渠道更有效，不少外商反映，遠在家鄉的朋友、家人甚至母公司同事對香港情況不甚了解，不時擔憂他們在港的安危，縱然事實並非如此。他續指，希望政府思考何種表達方式能令外國「聽得到」，並舉例「大律師都要就每個法官喜好，講他們啱聽的話。」

對於教育局早前公布的初中公民、經濟與社會科的性教育教材指引惹議，湯家驊指，事件不會對本地及國際對香港教育的觀感產生太大影響，不過如有空間可研究會否作出調整。

民主思路公佈新一輪「一國兩制」指數，最新讀數為6.17分，較上一輪微升2.2%。民主思路指，指數為「一國兩制」現狀的客觀評價，由本地民意調查及國際機構評分，共6項支柱、24項子支柱所編製而成。

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