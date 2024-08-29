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強制虐兒舉報｜心理學會：仍憂條例列明「自稱」專業職系界定模糊　倡設法定註冊制度　 　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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心理學會會見傳媒。(陳展棋攝)

強制虐兒條例將於17個月過渡期後正式生效，香港心理學會表示，仍然對法例列明自稱專業人員有憂慮。該會司庫、教育心理學家蔡博麒表示，憂慮部分人可以因法例而逃避法律責任，認為法例的執行細節仍待討論，認為解決方法之一是設立法定註冊制度。

目前衛生署設有註冊心理學家的自願註冊制度，而心理學會亦有會員制。心理學會會長徐佩宏則表示，9成的心理學家均是會員，不過仍有約一成未入會，亦「管唔到」這些自稱執業者，認為部分從業員只有學士心理學學位，則自稱心理學家，有礙專業水平。學會表示，註冊會員先要取得至少碩士或博士的心理學學位，強調設有嚴謹的機制審批會員申請。

徐佩宏亦指，多年來一直向醫務衛生局表達希望成立法定註冊制度，不過近年未有太大進展。他亦指，如設立制度，可以設立如醫委會類似機構，監督註冊心理學家的水平。

地區康健中心早前由香港心聆等機構推出「健康心靈先導計劃」。臨床心理學組主席梁重皿表示，這類低密度形式的計劃是好事，由於心理學家的人數有限，可以分擔並解決市民輕度的心理需要。如有需要，再透過向心理學家或醫生作諮詢，作出轉介。

梁重皿表示，坊間有設計這類評估方式的機構不少，坊間不乏資源，不過目前未有統一的標準、或者合作方法，認同如何作出整合一直是業界的難題。以醫教社同心協作計劃為例，因只接受新症、以及需簽大量同事書，令計劃成效受限。蔡博麒指，政府投入不少資源，不過非所有由大型慈善機構所舉辦的先導計劃可以延續，部分個案需要回到原本服務單位處理。

至於業界人手方面，學會成員坦言近年到外地外流人數有增加，即使香港大學及中文大學培訓的臨床心理學家「一早比人要哂」，但業界仍面對人手不足的問題。亦提到由於近年市況不景，心理學家大多於公營機構執業，以獲得較穩定的收入。

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