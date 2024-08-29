啟德高架車道│全長3.5公里設5車站　啟德智慧綠色集體運輸系統招意向書　

▲ 走綫曝光：全長3.5公里設5車站。啟德智慧綠色集體運輸系統招意向書。(土木工程拓展署圖片)

運輸及物流局與土木工程拓展署今日（29日）宣布，就啟德智慧綠色集體運輸系統，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，以爭取提前於明年招標，以期於2026年批出項目建造合約。

根據初步構思，啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，擬設5個車站，採用高架專屬車道走廊（以高架橋 / 軌道系統等形式）設計，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站，服務該區約5萬的居住及就業人口以及旅客。

政府希望以智慧綠色集體運輸系統，強化啟德區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性，以及與現行鐵路網絡的連繫；並以『政策創新』及『方法創新』的思維推展項目，讓市民可早日受惠。

我們會採用創新的推展方式，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，以爭取進一步提前於明年招標，以期於2026年批出項目建造合約。此外，我們會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，從而進一步縮短項目的整體推展時間表。

自行政長官在《2023年施政報告》提出在啟德建造智慧綠色集體運輸系統後，政府積極展開項目的籌備工作，土木工程拓展署於今年6月批出顧問合約，全力推進項目的勘查和設計。

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這是香港首次引入智慧綠色集體運輸系統，政府期望透過邀請提交意向書，進一步掌握市場對建造及營運這個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，以及收集他們就不同範疇的意見，包括將來擴展系統走線的可行性和加快系統投入營運的措施。

我們鼓勵有興趣的供應商及營運商踴躍提交意向書。提交意向書的截止時間為2024年10月24日（星期四）中午12時。

有關啟德智慧綠色集體運輸系統邀請提交意向書的詳情，可參閱土木工程拓展署網頁。土木工程拓展署會繼續全力推展項目，為市民帶來更高效和更環保的出行體驗。

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