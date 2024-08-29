東九龍綫│全長7公里設8車站　政府招意向書研途經藍田北及擴展可行性　

▲ 東九龍綫全長7公里設8車站，政府招意向書研途經藍田北及擴展可行性。(路政署圖片)

運輸及物流局與路政署今日（29日）宣布就東九龍智慧綠色集體運輸系統，邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，探討由馬游塘至油塘近藍田北一段，採用非隧道形式和將來擴展系統走線的可行性，以及加快系統投入營運的措施。目標爭取於2026年為項目的建造工程招標，於2027年批出合約，讓居民早日受惠。

東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，擬設8個車站，為觀塘上坡地區提供便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力。走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，服務該些地區超過30萬的居住人口。

路政署自今年7月批出顧問合約後，正全力推展項目的勘查和設計工作。政府表示期望是次透過邀請供應商及營運商提交意向書，可進一步掌握市場對建造及營運東九龍智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，以及收集他們對項目不同範疇的意見，包括探討由馬游塘至油塘近藍田北一段採用非隧道形式和將來擴展系統走線的可行性，以及加快系統投入營運的措施。

意向書提出的意見將有助我們更確切掌握項目的技術範疇，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等，為日後敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排作參考。我們鼓勵有興趣的供應商及營運商踴躍提交意向書。提交意向書的截止時間為2024年11月7日（星期四）中午12時。

政府表示一直以「政策創新」及「方法創新」的思維推展項目，讓市民可早日受惠，目標爭取於2026年為項目的建造工程招標，以期於2027年批出合約。此外，亦會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，從而進一步縮短項目的整體推展時間表。

有關提交東九龍智慧綠色集體運輸系統意向書的詳情，請參閱項目網頁。路政署會繼續全力推展項目，為市民帶來更高效和更環保的出行體驗。

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