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風季未完│天文台料今年仍有3至5個熱帶氣旋　進入本港500公里範圍

社會

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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下周後期的熱帶氣旋生成概率圖。天文台提供

天文台表示，今年8月西北太平洋有6個熱帶氣旋生成，月內南海未有熱帶氣旋出現。天文台形容本港風季猶如迎來了「中場休息」，因為根據最新評估，今年餘下時間，仍然可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

天文台說，今年到目前為止共有兩個熱帶氣旋影響香港，分別是5月底至6月初的熱帶風暴馬力斯，以及7月中的強烈熱帶風暴派比安。

而8月接近尾聲，雖然西北太平洋生成了6個熱帶氣旋並為日本帶來連場風暴，但南海未見熱帶氣旋的蹤影，本港風季猶如迎來了「中場休息」。

天文台對今年本港風季「下半場」展望：

綜合考慮厄爾尼諾和拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，我們最新評估今年餘下時間仍然可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。因此，我們仍需拭目以待，看風季的「下半場」將如何發展。無論如何，大家仍需為餘下的風季作好準備。

天文台又說，一道廣闊低壓槽會在下週中後期為西北太平洋至南海中北部帶來不穩定天氣，該區會否有熱帶氣旋生成仍然存在頗大變數，天文台會繼續密切監測。

新學年將於下週展開，天文台預料下週初廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，但高溫亦會觸發驟雨，呼籲繼續留意天文台的最新天氣資訊。

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