  • 29°C
香港時間 : 2024830日 (五) 01:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

早產BB｜醫護設法助23周早產BB延遲出世　瑪麗醫生：「一日一日捱過」　

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

葉女士一家四口平安，令在場醫護及記者羡煞旁人。(陳展棋攝)

早產是不少父母的惡夢，由面對新生的喜悅，轉眼變成母子分離、陰陽永訣，成為不少父母可能的傷痛。瑪麗醫院透過於2021年建立跨學科團隊，支援較大機會早產的父母，成功令23周已穿羊水的高風險媽媽，拖足8星期才令BB出世，BB最終健康快樂成長。

過往24周或之前出世定義為早產，不過不少嬰兒「擲界」出世，促使醫護團隊訂立「邊緣存活線」。瑪麗醫院婦產科副顧問醫生司徙天欣表示，於23-25周出生的嬰兒，均會與父母討論處理方法。不過如有22周6天的個案，雖然大多難救回，但仍會協助監察一日一日捱過。

「家姐」23周穿水   醫護團隊拖延8周助健康出生 

兒童及青少年科顧問醫生黃小珍表示，國際研究顯示23周出生存活率只有4成、不過如25周出生，存活率可以達7成。而出生後有嚴重殘障的機會亦隨出生時間推遲減少。

39歲的葉女士第一胎時產檢正常，但25周時被發現有規律宮縮，因此轉到公立醫院留醫，與醫護團隊討論後決定搶救，順利誕下BB。葉女士希望再生第二胎，但不料當生第二胎時穿羊水的時間再早兩周，幾乎於無法救活邊緣。葉女士當時入院接受監察成功拖到31周分娩，兩個BB均順利健康成長。

葉女士表示，第一胎幸運健康出生，令她明白早產BB非一定不能順利出生。她表示，姑娘向她告知不少資訊，以至搶救等資訊，「姑娘講左好多比我地聽」。她指，第二胎由於一早知高風險，與醫護團隊溝通入院前及入院後有更好的監察，「一有唔舒服就同姑娘講，醫生好快檢查，一定係安樂咗、冷靜咗，個兩個月係醫院休息得好啲。」

22周個案多難救回    按情況「一日一日捱過」

司徙天欣指，「(葉女士)不是罕見的紀錄，但是理想、成功的個案」。她表示，23周已是「pushing forward」，22周多數未必能協助。黃小珍表示，過往曾有22周6日，不過多數捱不過，外國則有成功案例。

「如果22周暫時坦白講未有咁叻住，我地好傷心同佢渡過，不過未必offer到呢樣野。但係我地都會緊密監察住，如果佢一日一日捱得過，如果又近了，我地23周就即刻搵兒科，不如我地一齊傾。」

有時有些再extreme，凌晨22周6天，我地輕輕見佢先，一到23周就搶救就即刻打強肺針。

--司徙天欣    瑪麗醫院婦產科副顧問醫生

與死神搶人未必次次成功   

目前23周的存活率已由2005年的2成7提升至近年約5成。不過與死神搶人，司徙天欣表示，並非每個個案均像葉女士般順利。

司徙天欣表示，有些個案可能有感染，即使用宮縮藥亦未必對BB出生有利，會用藥後24小時後觀察，如媽媽仍有肚痛，則未必能夠再用藥。

「23周係唔係可以做到足月BB出世，我地當然想，但去到有些位，我地都無辦法超越到。」

--黃小珍   瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生

預早設立計劃   當值醫生更得心應手 

團隊自2021年設立跨學科團隊。司徙天欣指，早產媽媽有特定風險因素，不過國際未有很清晰界定。設立團隊可以加強溝通。她提到，媽媽作動多數於半夜，預早設立計劃可令當值同事處理得更好。

黃小珍表示，BB出生後有否嚴重併發症，取決於出生後一小時，「做得好、同做得唔好，(分別)好緊要」。而每一個嬰兒的情況亦未必與數據完全一樣，因此需向父母詳盡解釋。

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間00:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間00:05）
遺物整理｜媽媽不慎誤扔亡妹遺物　港男重酬每隻$2000尋同款一年後狀況更新
遺物整理｜媽媽不慎誤扔亡妹遺物　港男重酬每隻$2000尋同款一年後狀況更新