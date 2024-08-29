早產BB｜醫護設法助23周早產BB延遲出世　瑪麗醫生：「一日一日捱過」　

▲ 葉女士一家四口平安，令在場醫護及記者羡煞旁人。(陳展棋攝)

早產是不少父母的惡夢，由面對新生的喜悅，轉眼變成母子分離、陰陽永訣，成為不少父母可能的傷痛。瑪麗醫院透過於2021年建立跨學科團隊，支援較大機會早產的父母，成功令23周已穿羊水的高風險媽媽，拖足8星期才令BB出世，BB最終健康快樂成長。

過往24周或之前出世定義為早產，不過不少嬰兒「擲界」出世，促使醫護團隊訂立「邊緣存活線」。瑪麗醫院婦產科副顧問醫生司徙天欣表示，於23-25周出生的嬰兒，均會與父母討論處理方法。不過如有22周6天的個案，雖然大多難救回，但仍會協助監察一日一日捱過。

「家姐」23周穿水 醫護團隊拖延8周助健康出生

兒童及青少年科顧問醫生黃小珍表示，國際研究顯示23周出生存活率只有4成、不過如25周出生，存活率可以達7成。而出生後有嚴重殘障的機會亦隨出生時間推遲減少。

39歲的葉女士第一胎時產檢正常，但25周時被發現有規律宮縮，因此轉到公立醫院留醫，與醫護團隊討論後決定搶救，順利誕下BB。葉女士希望再生第二胎，但不料當生第二胎時穿羊水的時間再早兩周，幾乎於無法救活邊緣。葉女士當時入院接受監察成功拖到31周分娩，兩個BB均順利健康成長。

葉女士表示，第一胎幸運健康出生，令她明白早產BB非一定不能順利出生。她表示，姑娘向她告知不少資訊，以至搶救等資訊，「姑娘講左好多比我地聽」。她指，第二胎由於一早知高風險，與醫護團隊溝通入院前及入院後有更好的監察，「一有唔舒服就同姑娘講，醫生好快檢查，一定係安樂咗、冷靜咗，個兩個月係醫院休息得好啲。」

22周個案多難救回 按情況「一日一日捱過」

司徙天欣指，「(葉女士)不是罕見的紀錄，但是理想、成功的個案」。她表示，23周已是「pushing forward」，22周多數未必能協助。黃小珍表示，過往曾有22周6日，不過多數捱不過，外國則有成功案例。

「如果22周暫時坦白講未有咁叻住，我地好傷心同佢渡過，不過未必offer到呢樣野。但係我地都會緊密監察住，如果佢一日一日捱得過，如果又近了，我地23周就即刻搵兒科，不如我地一齊傾。」

有時有些再extreme，凌晨22周6天，我地輕輕見佢先，一到23周就搶救就即刻打強肺針。 --司徙天欣 瑪麗醫院婦產科副顧問醫生

與死神搶人未必次次成功

目前23周的存活率已由2005年的2成7提升至近年約5成。不過與死神搶人，司徙天欣表示，並非每個個案均像葉女士般順利。

司徙天欣表示，有些個案可能有感染，即使用宮縮藥亦未必對BB出生有利，會用藥後24小時後觀察，如媽媽仍有肚痛，則未必能夠再用藥。

「23周係唔係可以做到足月BB出世，我地當然想，但去到有些位，我地都無辦法超越到。」 --黃小珍 瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生

預早設立計劃 當值醫生更得心應手

團隊自2021年設立跨學科團隊。司徙天欣指，早產媽媽有特定風險因素，不過國際未有很清晰界定。設立團隊可以加強溝通。她提到，媽媽作動多數於半夜，預早設立計劃可令當值同事處理得更好。

黃小珍表示，BB出生後有否嚴重併發症，取決於出生後一小時，「做得好、同做得唔好，(分別)好緊要」。而每一個嬰兒的情況亦未必與數據完全一樣，因此需向父母詳盡解釋。