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早產BB｜不少早產媽媽問是否揀錯　瑪麗助產士：「沒有對錯、只有陪伴」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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瑪麗醫院團隊。(陳展棋攝)

瑪麗醫院高級護理主任李韻明，以及婦產科部門運作經理陳喜嬌歷盡眾多個案。她們表示，不少媽媽生育前面對忐忑，有時會給予鼓勵，「生女仔出世機會大些加。」

她們表示，生與死的決擇當中，「沒有對與錯，只有陪伴」。被問及有沒有父母無法決定，陳喜嬌表示會與兒科醫生討論，再與父母解釋，「好Depends on BB出來的狀態，兒科醫生好有經驗，知道應唔應該努力咁去做。」

記者：

後悔生定唔生多些?

陳喜嬌：「唔係，係後悔介入抑或紓緩治療。」

--陳喜嬌   瑪麗醫院產科部門運作經理

談到紓緩治療，陳喜嬌即使見慣世面亦不禁落淚，「其實見到家長有後悔一刻，我地助產士負責比專業答案，我地見到好多問係唔係揀錯，我地陪伴佢地，亦告訴不要後悔，揀左就向個條路行，唔好諗返轉頭，如果唔係踏唔出個步。」

即使BB最後離世，團隊亦會設法令父母與嬰兒團圓見最後一面。瑪麗醫院高級護理主任李韻明表示，那些時刻好重要，會提醒可以幫BB做少少，例如沖涼、改名、抱下佢，「家長會叮一下」。護士團隊亦製作小紀念物給父母，「希望留下BB存在於世上個一下(時刻)」。

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