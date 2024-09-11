帶飯食譜｜簡易無油煙日式野菜雞卷便當　3招製作照燒汁＋高纖營養送飯一流【附影片】

【TOPick開飯喇/親子食譜/帶飯食譜/飯盒食譜/返學飯盒/便當/雞卷】踏入開學季節，家長為小朋友製作「愛心便當」，亦是為他們打打氣的方法。到底如何全方位顧及子女回校伙食既好味又有營養？TOPick為各位爸媽推介日式照燒汁野菜雞卷便當，屬於高蛋白、高纖、零油煙的食譜，能夠補充子女日間課堂所消耗的能量，而且預備材料和製作過程簡單。家長即整健康豐富賣相又吸引的便當食譜啦！

▲ 日式照燒汁野菜雞卷食譜能全方位顧及子女營養和食慾，家長不用再為子女在校午膳而感到煩惱。（越玲瓏攝）

帶飯食譜｜日式照燒野菜雞卷便當材料

照燒野菜雞卷 需時：約30分鐘

難度：2 材料 分量（2人份） 雞扒 1塊 鹽 少許 胡椒粉 少許 洋蔥 1/4個（切碎） 蘆筍 3至5條（先汆水） 甘筍 半條切條（先汆水） 白飯 一碗 錫紙 一張

▲ 日式照燒汁野菜雞卷材料。（越玲瓏攝）

帶飯食譜｜照燒野菜雞卷做法

1. 雞扒洗淨後抺乾水份，用刀輕輕垂直鎅3至4刀，並以鹽及胡椒粉醃30分鐘。

2. 將洋蔥切碎備用。

3. 鋪好錫紙，將雞扒帶皮的一面朝下，上面放上洋蔥碎，再放預先汆水的蘆筍和甘筍條鋪上。

4. 將雞扒捲起來，用錫紙包緊，握住並將兩端紮緊。

5. 把雞捲冷水下鍋，小火沸騰5分鐘後，關火用餘溫浸20分鐘。

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帶飯食譜｜製作照燒汁做法

▲ 3個步驟製作美味照燒汁。（越玲瓏攝）

材料 分量 日本醬油 2湯匙 味醂 2湯匙 砂糖 1湯匙 薑、蒜泥、白芝麻 適量

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1. 煮照燒汁，把所有材料攪勻至糖完全溶化。

2. 開小火將已攪勻的調味慢慢加熱，並一邊攪拌，煮至濃稠。

3. 雞捲冷卻後，切成一口大小，淋上照燒汁即可。

▲ 日式照燒汁野菜雞卷便當，屬於高蛋白、高纖、零油煙的食譜。（越玲瓏攝）

【小貼士】

1. 包雞捲時，錫紙緊貼包緊雞扒，以免空氣溜入容易變形。

2. 用叉戳雞扒可容易入味。

3. 用刀垂直鎅開可切斷筋部方便造型，以及使厚身部分可均勻受熱。

4. 雞捲冷水下鍋，受熱更加均勻，慢煮肉質更先鮮嫩。

5. 加熱後的雞腿靜置一會再切開，肉質會結實不易散，更能鎖住肉汁。

6. 若想添加更多風味可以加芝士任何蔬菜。

▲ 現在子女不必再羨慕隔壁同學有愛心便當，家長即整健康豐富賣相又吸引的便當食譜啦！（越玲瓏攝）

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