帶飯食譜｜簡易無油煙日式野菜雞卷便當 3招製作照燒汁＋高纖營養送飯一流【附影片】
撰文： 黃諾韶
發布時間： 4 小時前
最後更新： 58 分鐘前
【TOPick開飯喇/親子食譜/帶飯食譜/飯盒食譜/返學飯盒/便當/雞卷】踏入開學季節，家長為小朋友製作「愛心便當」，亦是為他們打打氣的方法。到底如何全方位顧及子女回校伙食既好味又有營養？TOPick為各位爸媽推介日式照燒汁野菜雞卷便當，屬於高蛋白、高纖、零油煙的食譜，能夠補充子女日間課堂所消耗的能量，而且預備材料和製作過程簡單。家長即整健康豐富賣相又吸引的便當食譜啦！
帶飯食譜｜日式照燒野菜雞卷便當材料
|照燒野菜雞卷
|需時：約30分鐘
難度：2
|材料
|分量（2人份）
|雞扒
|1塊
|鹽
|少許
|胡椒粉
|少許
|洋蔥
|1/4個（切碎）
|蘆筍
|3至5條（先汆水）
|甘筍
|半條切條（先汆水）
|白飯
|一碗
|錫紙
|一張
帶飯食譜｜照燒野菜雞卷做法
1. 雞扒洗淨後抺乾水份，用刀輕輕垂直鎅3至4刀，並以鹽及胡椒粉醃30分鐘。
2. 將洋蔥切碎備用。
3. 鋪好錫紙，將雞扒帶皮的一面朝下，上面放上洋蔥碎，再放預先汆水的蘆筍和甘筍條鋪上。
4. 將雞扒捲起來，用錫紙包緊，握住並將兩端紮緊。
5. 把雞捲冷水下鍋，小火沸騰5分鐘後，關火用餘溫浸20分鐘。
帶飯食譜｜製作照燒汁做法
|材料
|分量
|日本醬油
|2湯匙
|味醂
|2湯匙
|砂糖
|1湯匙
|薑、蒜泥、白芝麻
|適量
1. 煮照燒汁，把所有材料攪勻至糖完全溶化。
2. 開小火將已攪勻的調味慢慢加熱，並一邊攪拌，煮至濃稠。
3. 雞捲冷卻後，切成一口大小，淋上照燒汁即可。
【小貼士】
1. 包雞捲時，錫紙緊貼包緊雞扒，以免空氣溜入容易變形。
2. 用叉戳雞扒可容易入味。
3. 用刀垂直鎅開可切斷筋部方便造型，以及使厚身部分可均勻受熱。
4. 雞捲冷水下鍋，受熱更加均勻，慢煮肉質更先鮮嫩。
5. 加熱後的雞腿靜置一會再切開，肉質會結實不易散，更能鎖住肉汁。
6. 若想添加更多風味可以加芝士任何蔬菜。
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