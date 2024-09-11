  • 29°C
香港時間：2024911日 (三) 22:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

帶飯食譜｜簡易無油煙日式野菜雞卷便當　3招製作照燒汁＋高纖營養送飯一流【附影片】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 4 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
TOPick一分鐘
帶飯食譜｜簡易無油煙日式野菜雞卷便當　3招製作照燒汁＋高纖營養送飯一流

【TOPick開飯喇/親子食譜/帶飯食譜/飯盒食譜/返學飯盒/便當/雞卷】踏入開學季節，家長為小朋友製作「愛心便當」，亦是為他們打打氣的方法。到底如何全方位顧及子女回校伙食既好味又有營養？TOPick為各位爸媽推介日式照燒汁野菜雞卷便當，屬於高蛋白、高纖、零油煙的食譜，能夠補充子女日間課堂所消耗的能量，而且預備材料和製作過程簡單。家長即整健康豐富賣相又吸引的便當食譜啦！

日式照燒汁野菜雞卷食譜能全方位顧及子女營養和食慾，家長不用再為子女在校午膳而感到煩惱。（越玲瓏攝）

帶飯食譜｜日式照燒野菜雞卷便當材料

照燒野菜雞卷需時：約30分鐘
難度：2
材料分量（2人份）
雞扒1塊
少許
胡椒粉少許
洋蔥1/4個（切碎）
蘆筍3至5條（先汆水）
甘筍半條切條（先汆水）
白飯一碗
錫紙一張

日式照燒汁野菜雞卷材料。（越玲瓏攝）

 帶飯食譜｜照燒野菜雞卷做法

1. 雞扒洗淨後抺乾水份，用刀輕輕垂直鎅3至4刀，並以鹽及胡椒粉醃30分鐘。

2. 將洋蔥切碎備用。

3. 鋪好錫紙，將雞扒帶皮的一面朝下，上面放上洋蔥碎，再放預先汆水的蘆筍和甘筍條鋪上。

4. 將雞扒捲起來，用錫紙包緊，握住並將兩端紮緊。

5. 把雞捲冷水下鍋，小火沸騰5分鐘後，關火用餘溫浸20分鐘。

點擊圖片放大
+10
+9

帶飯食譜｜製作照燒汁做法

3個步驟製作美味照燒汁。（越玲瓏攝）

材料分量
日本醬油2湯匙
味醂2湯匙
砂糖 1湯匙
薑、蒜泥、白芝麻 適量
點擊圖片放大
+6
+5

1. 煮照燒汁，把所有材料攪勻至糖完全溶化。

2. 開小火將已攪勻的調味慢慢加熱，並一邊攪拌，煮至濃稠。

3. 雞捲冷卻後，切成一口大小，淋上照燒汁即可。

日式照燒汁野菜雞卷便當，屬於高蛋白、高纖、零油煙的食譜。（越玲瓏攝）

【小貼士】

1. 包雞捲時，錫紙緊貼包緊雞扒，以免空氣溜入容易變形。

2. 用叉戳雞扒可容易入味。

3. 用刀垂直鎅開可切斷筋部方便造型，以及使厚身部分可均勻受熱。

4. 雞捲冷水下鍋，受熱更加均勻，慢煮肉質更先鮮嫩。

5. 加熱後的雞腿靜置一會再切開，肉質會結實不易散，更能鎖住肉汁。

6. 若想添加更多風味可以加芝士任何蔬菜。

現在子女不必再羨慕隔壁同學有愛心便當，家長即整健康豐富賣相又吸引的便當食譜啦！（越玲瓏攝）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

漢堡扒食譜｜簡易還原日本人氣「挽肉と米」漢堡扒　爆汁秘訣係冷藏半小時【附影片】
19:38 2024/06/04
漢堡扒食譜｜簡易還原日本人氣「挽肉と米」漢堡扒　爆汁秘訣係冷藏半小時【附影片】
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
10:00 2024/06/19
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
10:00 2024/07/10
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】

你可能感興趣

漢堡扒食譜｜簡易還原日本人氣「挽肉と米」漢堡扒　爆汁秘訣係冷藏半小時【附影片】
19:38 2024/06/04
漢堡扒食譜｜簡易還原日本人氣「挽肉と米」漢堡扒　爆汁秘訣係冷藏半小時【附影片】
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
10:00 2024/06/19
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
10:00 2024/07/10
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
兒童健康 親子食譜 食譜 菜式 日式料理

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）