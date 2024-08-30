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MIRROR成員丨教主跟《造星V》成員打招呼　Anson Lo疑遭KC藐爆被轟不尊重

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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盧瀚霆（Anson Lo）近日似乎比較惹是非！

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日似乎比較惹是非！繼早前遭「試當真」嘲笑之後，昨日（8月29日）Anson Lo聯同《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）、田曜誠（Tsoul）、香胤宅（Lyman）以及另一鏡仔Stanley出席《HKT西九音樂節》記者會。

KC疑似藐爆教主？

眼利的網民於直播片段留意到教主主動跟身後的KC及Tsoul打招呼，Tsoul都有笑笑口點頭，反之KC就木無表情兼戚一戚眉。

不是味兒的Anson Lo轉身擰回前方，而KC就與Tsoul有說有笑，更擺出疑似藐爆表情。

教主生日丨Anson Lo後援會辦期間限定店慈善應援　首度公開絕密寶麗萊相片

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網民：一副睇唔起人嘅眼神

網民發現後，均狠批KC欠尊重和沒家教：「人哋咁禮貌同你打招呼，你擺出一副睇唔起人嘅眼神，仲要人哋擰返轉頭，你喺度口噏輕挑乜X，人哋Anson Lo都識得尊重啦」、「公眾場合我以為佢會扮吓嘢，結果佢完全唔扮」等。

舞蹈員出身的KC，入行前曾為Anson Lo的《Megahit》MV伴舞，網民亦留意到KC跟Anson Lo有互相追蹤對方的IG帳號，未知是否誤會一場呢！

試當真取笑Anson Lo跳舞片激嬲神徒集體退訂　光速跪低道歉將影片下架：日後加倍小心

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