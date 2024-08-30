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巴黎殘奧丨陳睿琳摘銀奪港隊今屆殘奧第一牌　曾懷疑自己賽後喜極而泣：努力有成果

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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陳睿琳奪女子S14級100米蝶泳銀牌，成港隊在今屆殘奧獎牌首位得主。

【陳睿琳 / 巴黎殘奧 / 蝶泳 / 港隊 / 女飛魚】巴黎殘奧正在舉行，港隊游泳代表陳睿琳以打破亞洲紀錄的時間，奪得女子S14級100米蝶泳銀牌，成為港隊在今屆殘奧獎牌首位得主，為香港隊日後賽事打下強心針！

今年只有20歲、本身是亞洲紀錄保持者（1分04秒00）的陳睿琳，在S14級女子100米蝶泳初賽中游出1分04秒32，以小組首名及總成績第2名晉身決賽。

結果，陳睿琳在決賽再發威，游出1分03秒70成績贏得銀牌，並打破自己保持的亞洲紀錄，僅敗於英國泳手Maskill（做出破世界紀錄的1分03秒00）。另外，以獨立運動員身份出戰的莎芭蓮娜奪得銅牌。

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香港蝶后陳睿琳（左一）奪女子S14級100米蝶泳銀牌，成港隊在今屆殘奧獎牌首位得主。（取自中國香港殘疾人奧委會）

巴黎殘奧丨陳睿琳努力有成果

陳睿琳在賽後喜極而泣，受訪時一度哽咽稱：「雖然與第一名還有距離，但這場比賽自己已用盡全力，也做到享受比賽，已覺得好開心及做得好好！上屆在東京時沒有觀眾，今屆自己覺得好投入，今次是自己最享受的一次比賽。」

在上屆東京殘奧，陳睿琳取得第4名，之後備積極戰今屆殘奧。她坦言曾對自己產生懷疑：「那次應該是我這麼多次比賽中，最失落的一次。當我看到今次奧運的跳台跟上屆一樣是紅色時，我跟自己講今次要贏回來，我有這個決心。自己從上屆世錦賽開始準備，過去3個月都有懷疑自己，現在可以告訴自己，努力是有成果。」

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這次是陳睿琳首度踏上殘奧頒獎台，表示感激身邊人一直支持她的人，特別是教練團隊，稱：「上屆我覺得自己最後還未用盡體力，今天頭75米游得好好，最後也感到自己用盡所有力氣去衝」。另外，陳睿琳在今屆殘奧還將出戰S14、SB14及SM14級別5項個人賽與1項接力賽。

同時，馬會表示，奪得個人銀牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金75萬元，以作鼓勵。

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