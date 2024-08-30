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工作過勞｜30歲油漆工連續上班104天僅休1日　身體不適器官衰竭亡【附1分鐘自測12大過勞症狀】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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內地一名30歲油漆工連續上班104天僅放1日假，結果之後身體不適器官衰竭病逝。

【油漆工／工作過勞／過勞死／器官衰竭／肺炎鏈球菌／濃度血症/自測過勞】工作過於繁重隨時對身體造成危害，甚至禍及生命。浙江30歲男子阿寶（化名）從事油漆工作，在工地連續上班104天，期間僅放了1日假，之後因身體不適請假求醫，結果卻出現多重器官衰竭，在醫院搶救無效身亡。其家屬憤而將公司告上法院，要求公司為阿寶的死承擔責任。

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綜合內地媒體報道，阿寶去年（2023年）與公司簽訂勞動合約，擔任油漆工的崗位。該份合約期限為2023年2月至2024年1月，之後他被派往浙江舟山一個工地。2023年5月25日，阿寶因為身體不適請假，留在宿舍休息。

5月28日，阿寶到工地上班，之後因為身體不舒服而再次請假，同日因病情嚴重送醫就診，最終搶救無效於6月1日凌晨死亡。阿寶的家屬隨即將其生前的公司告上法庭，要求公司對阿寶的死亡承擔賠償責任。

案件一審期間，法院查明阿寶是因為感染肺炎鏈球菌，導致後續發展成膿毒血症，最終出現多臟器功能衰竭而死亡。此疾病為急性疾病，若患者免疫力下降或細菌毒力較強均容易感染。

此外，法院還查到阿寶於2023年2月至2023年5月期間，除了除4月6日休息外，其餘104天皆處於正常上班狀態；因此公司顯然違反了勞動法相關規定，導致阿寶過度勞累，繼而可能產生免疫功能受損等各類身體健康問題。法院判斷公司的違法用工行為增加了阿寶染病的風險，與他的死亡存在一定法律上的因果關係。

法院最終判定公司對阿寶的死亡承擔20%的侵權賠償責任，即39萬餘元，同時應賠償1萬元精神損害撫慰金，合計約40萬元人民幣（約港幣44萬元）。其後公司不服提出上訴，二審維持原判，而目前判決已經生效。

更多相關報道：巴黎奧運丨南韓冷面槍手金藝智記者會上突全身抽搐CPR急救　暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

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