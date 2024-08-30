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國家隊訪港第二日｜馬龍樊振東消防學院交流　全紅嬋陳芋汐抵聖保羅書院【不斷更新】

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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消防學院交流，馬龍、樊振東等坐開篷巴士進場。（陳靜儀攝）

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，運動員早上將兵分多路與香港運動員、學生青年及市民會面。其中全紅嬋會到聖保羅書院，潘展樂會去香港體育學院。

早上9時，國家隊運動員去到港島的聖保羅書院與學生分享，包括協助國家跳水「夢之隊」包攬8面金牌的全紅嬋、陳芋汐，滑板女子街式的崔宸曦、射擊的盛李豪、霹靂舞的劉清漪等多名運動員，及巴黎奧運乒乓女單、女團金牌得主陳夢。

他們與教育局局長蔡若蓮等一眾嘉賓合照。 有小朋友特意在學校外守候，希望親身表達對運動員的支持。

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另外，代表團早上將到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範。在上午9時許，巴黎奧運會乒乓球男團金牌得主馬龍、樊振東及男子100米自由泳金牌得主潘展樂等坐開篷巴士進場。

巴黎奧運女子20公里競走冠軍得主楊家玉與青少年進行示範交流。巴黎奧運國家拳擊隊在奧運取得3金2銀的成績，刷新奧運金牌數目和獎牌數目的新高，當中女子75公斤級金牌得主李倩、女子50公斤級金牌得主吳愉亦有進行示範，前者以主持人作拳靶擊打其腰側，後者則拳打空中飄下的撲克牌。

其後馬龍及樊振東與青年代表互動，於小型乒乓桌上作示範。

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