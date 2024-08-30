  • 32°C
香港時間：2024830日 (五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Healthy Life｜靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身紓解鬱結

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肌肉緊繃／情緒鬱悶／伸展運動／放鬆肌肉】都市人生活繁忙，有時面對生活上各種繁瑣雜事，未免會感到心煩氣躁。TOPick近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個簡單伸展動作，拉伸緊繃肌肉、紓解身心鬱結。

2個簡單伸展動作

仰卧開胸

  • 首先準備2個瑜伽磚，放在身體後方。
  • 一個橫放在頭部躺下位置、另一個直擺放在胸椎位置。
  • 雙腳曲膝踩地，雙手扶著瑜伽磚。
  • 然後身體後仰躺在瑜伽磚上。
  • 用手肘作支撐，慢慢把胸椎躺在瑜伽磚上。
  • 頭部放鬆後仰，靠著瑜伽磚上。
  • 雙手放鬆放在身旁。
  • 雙腳可以伸直或呈蝴蝶腳姿勢。
  • 保持呼吸平穩，維持20至30秒。

這個動作能幫助打開胸腔及改善寒背問題，改變雙腳姿勢時，讓髖部和膝蓋自然下沉即可；如果覺得頭部後仰時不舒服，可以添加瑜伽磚或縮短時間。

點擊圖片放大
+6
+5

雙臂伸展

  • 首先準備2個瑜伽磚。
  • 瑜伽磚以最高高度，直立放在身體前方。
  • 闊度約與肩膊平行。
  • 四肢以四足跪姿開始。
  • 把上手臂放在瑜伽磚上，十指緊扣。
  • 手肘施力壓向瑜伽磚。
  • 頭部自然垂下。
  • 保持呼吸平穩，維持20至30秒。

手肘施力時會感受手臂、腋下和身體向下沈，動作有助溫和地打開胸襟，同時紓緩肩膊和上背壓力；注意過程不要過分壓胸、塌腰或翹起臀部。

點擊圖片放大
+5
+4

攝影：陳健珊

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙
10:52 2024/08/23
Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
18:29 2024/08/16
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
11:02 2024/08/09
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌
14:19 2024/08/02
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜
00:00 2024/07/28
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃
19:15 2024/07/12
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電
11:39 2024/07/05
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

你可能感興趣

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙
10:52 2024/08/23
Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
18:29 2024/08/16
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
11:02 2024/08/09
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
健康問題 網絡熱話 養生 壓力 正能量 瑜伽 運動

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】