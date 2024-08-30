Healthy Life｜靜觀導師教2個伸展動作 放鬆上半身紓解鬱結
保健美顏
撰文： 郭子豐
發布時間： 1 小時前
【肌肉緊繃／情緒鬱悶／伸展運動／放鬆肌肉】都市人生活繁忙，有時面對生活上各種繁瑣雜事，未免會感到心煩氣躁。TOPick近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個簡單伸展動作，拉伸緊繃肌肉、紓解身心鬱結。
2個簡單伸展動作
仰卧開胸
- 首先準備2個瑜伽磚，放在身體後方。
- 一個橫放在頭部躺下位置、另一個直擺放在胸椎位置。
- 雙腳曲膝踩地，雙手扶著瑜伽磚。
- 然後身體後仰躺在瑜伽磚上。
- 用手肘作支撐，慢慢把胸椎躺在瑜伽磚上。
- 頭部放鬆後仰，靠著瑜伽磚上。
- 雙手放鬆放在身旁。
- 雙腳可以伸直或呈蝴蝶腳姿勢。
- 保持呼吸平穩，維持20至30秒。
這個動作能幫助打開胸腔及改善寒背問題，改變雙腳姿勢時，讓髖部和膝蓋自然下沉即可；如果覺得頭部後仰時不舒服，可以添加瑜伽磚或縮短時間。
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雙臂伸展
- 首先準備2個瑜伽磚。
- 瑜伽磚以最高高度，直立放在身體前方。
- 闊度約與肩膊平行。
- 四肢以四足跪姿開始。
- 把上手臂放在瑜伽磚上，十指緊扣。
- 手肘施力壓向瑜伽磚。
- 頭部自然垂下。
- 保持呼吸平穩，維持20至30秒。
手肘施力時會感受手臂、腋下和身體向下沈，動作有助溫和地打開胸襟，同時紓緩肩膊和上背壓力；注意過程不要過分壓胸、塌腰或翹起臀部。
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攝影：陳健珊
鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉
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