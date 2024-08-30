Healthy Life｜靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身紓解鬱結

【肌肉緊繃／情緒鬱悶／伸展運動／放鬆肌肉】都市人生活繁忙，有時面對生活上各種繁瑣雜事，未免會感到心煩氣躁。TOPick近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個簡單伸展動作，拉伸緊繃肌肉、紓解身心鬱結。

2個簡單伸展動作

仰卧開胸

首先準備2個瑜伽磚，放在身體後方。

一個橫放在頭部躺下位置、另一個直擺放在胸椎位置。

雙腳曲膝踩地，雙手扶著瑜伽磚。

然後身體後仰躺在瑜伽磚上。

用手肘作支撐，慢慢把胸椎躺在瑜伽磚上。

頭部放鬆後仰，靠著瑜伽磚上。

雙手放鬆放在身旁。

雙腳可以伸直或呈蝴蝶腳姿勢。

保持呼吸平穩，維持20至30秒。

這個動作能幫助打開胸腔及改善寒背問題，改變雙腳姿勢時，讓髖部和膝蓋自然下沉即可；如果覺得頭部後仰時不舒服，可以添加瑜伽磚或縮短時間。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

雙臂伸展

首先準備2個瑜伽磚。

瑜伽磚以最高高度，直立放在身體前方。

闊度約與肩膊平行。

四肢以四足跪姿開始。

把上手臂放在瑜伽磚上，十指緊扣。

手肘施力壓向瑜伽磚。

頭部自然垂下。

保持呼吸平穩，維持20至30秒。

手肘施力時會感受手臂、腋下和身體向下沈，動作有助溫和地打開胸襟，同時紓緩肩膊和上背壓力；注意過程不要過分壓胸、塌腰或翹起臀部。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

攝影：陳健珊

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5