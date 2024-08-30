兒童長高丨子女身高有得計運動、飲食、睡眠均可影響身高　及早檢查助了解生長情況必要時可考慮注射激素治療

每個小孩都是獨一無二的，他們有自己的生長節奏和特點。作為父母，當然希望子女能夠茁壯成長，而子女的身高亦可能是家長關心的事項。子女的身高是不是增長太慢？是不是應該給他補充多點營養？有兒科專科醫生指出，影響兒童身高的因素有很多，家長如有疑問，應與醫生商討及讓子女接受相關的檢查了解情況。

香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授、現亦任職於港怡醫院的兒科專科醫生施頴珊表示，影響兒童身高的因素有很多，包括遺傳、營養、運動、睡眠、疾病等。單就遺傳因素而言，兒童的身高潛力很大程度取決於父母的身高。

「我們可以通過一個簡單的公式，粗略估算兒童將來的身高，以男孩來說，一般是父親身高加母親身高再加13後除以2，而女孩的身高則為父親身高加母親身高減去13後再除以2。不過，大多數人的實際身高都會在這個估計值的正負8.5厘米之間浮動。例如，如果爸爸是170厘米高，媽媽是160厘米高，基因遺傳給女兒的身高潛力會達到大約158厘米加減8.5厘米；以同一對父母來計算，兒子的身高潛力會達到大約是171厘米加減8.5厘米。」

除了遺傳基因，兒童的生活方式也會影響他們的生長發育。施頴珊醫生指，小朋友需要攝取足夠的蛋白質、鈣質、鐵質、維他命等營養素，以支持骨骼、肌肉和器官的生長。可是，過量的營養補充並不一定有益，反而可能給身體帶來負擔。比如說，攝入過多的鈣質，如果沒有足夠的維他命D幫助吸收，反而容易引起腎結石。所以，給兒童補鈣一定要適可而止，平衡配搭。

夜間分泌生長激素 適當時間入睡有助長高

施醫生提醒，適度的運動，如跑步、跳繩、球類運動等，能夠刺激骨骼和肌肉的生長，而睡眠則影響生長激素的分泌。生長激素是一種由腦下垂體產生的激素，對骨骼和軟組織的生長發揮關鍵作用。生長激素主要在夜間分泌，並會在晚上11時至淩晨1時之間達到高峰。施醫生呼籲家長及兒童均應建立良好的睡眠習慣，建議在適當的時段入睡，對於促進兒童生長十分重要。

如果小朋友的生長速度明顯慢於同齡兒童，或身高低於同齡兒童兩個標準差以上，就需要多加重視。施頴珊醫生建議家長如有懷疑，可帶子女看醫生及接受適當的檢查，如測量身高體重、評估骨齡、驗血檢查生長激素水平等。

參考骨齡生長 助了解生長速度

施頴珊醫生解釋，人的骨骼是靠長骨來支撐，而長骨兩端的骺板（生長板）則負責讓骨骼不斷增長。通過X光檢查手部骨骼的骨齡，可以評估孩子骨骼發育的程度。一般來說，女孩在15歲左右、男孩在17歲左右骺板會閉合，骨骼便會停止增長。如果小朋友生長緩慢，可以考慮安排接受X光骨齡檢查，以確定是骨齡偏小，還是骨骼發育有問題。

兒童如果確診為生長激素缺乏症，醫生會建議其接受「生長激素替代治療」。這種治療需要每天注射生長激素，並定期覆診，監測療效和副作用，直至骺板閉合為止。施醫生補充，生長激素治療有機會同時誘發糖尿病、腦壓增高等，所以家長及兒童必須跟從醫生的專業指示進行治療。

▲ 香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授、 現亦任職於港怡醫院的兒科專科醫生 施頴珊