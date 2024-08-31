啓迪思維，引領未來：專訪城大商學院環球商業(CityUHK GBU) 課程主任吳淑慧博士

城大商學院常被譽為孕育商業領袖的搖籃，其卓越的教育質量和學術研究為學生提供了廣闊的發展空間。其中工商管理學士（環球商業）課程今年迎來了新任課程主任——吳淑慧博士。自2007年加入城大以來，吳博士憑藉其在市場營銷、活動營銷及銷售管理領域的專業知識和理論實踐並重的教學方式，贏得了學生的推崇和業界的讚譽。本學年開始，她擔任了GBU的課程主任，為課程注入新動力。

教學理念：著重知識運用 鼓勵多元文化視野 啟發思維創新

吳淑慧博士認為，現今學生思維敏捷，擁有豐富的學習資源，對新事物的接受能力和適應能力都非常強。然而，他們同時面對不少挑戰。在知識更新速度迅猛的時代，僅僅依賴單一知識點的記憶和理解已經無法滿足未來社會的需求。因此，吳博士特別重視培養學生靈活運用所學知識，並引導他們發展分析和解決問題的能力，持續建立自己的知識庫，為未來的工作和生活做好充分準備。

「現今學生最需要具備的技能和知識可以歸納為兩個關鍵領域：「終身學習能力」和「全球化視野」。在我的教學理念中，我特別注重啟發學生打破固有思維，學生不僅要掌握當前的知識和技能，還要具備隨時更新自己知識庫的能力，這樣才能夠在未來的職場中持續適應變化，迎接新挑戰。我相信，學習不能局限於課堂和書本，要與時並進，積極探索世界的無限機遇，接觸不同的觀點和經驗，擴展視野和發掘當中的「寶藏」。」

吳博士很支持學生透過真實商業情境的案例競賽，親身感受商業上風雲變幻，從實踐中學習。過去，她帶領無數學生完成過百個企業咨詢項目，一直陪伴和指導學生如何應對企業要求，觀察、分析和評估市場變化所帶來的機遇和挑戰，累積實戰經驗。她的課堂內外均強調實踐與反思的雙向學習模式，定期引導學生進行自我評估，幫助他們識別自己的強項及需要改進的地方，透過這樣的雙向學習模式，學生們不僅提升了自己的專業能力，更學會了在面對不確定性和挑戰時，保持開放的心態和靈活的應變能力。吳博士的教學不僅是知識的傳授，更是對學生全面素養的培養，為他們未來的成功奠定了堅實的基礎。

▲ 學生送給吳博士的感謝卡

培養菁英：助學生高質量發展

CityUHK GBU 是香港城市大學的旗艦課程 (Flagship Program)，也是城大商學院的精英課程，學校投放了豐富資源重點培育GBU學生成為商界菁英。

在城大GBU課程中，學生有三次海外交流機會，讓他們親身到各地頂尖大學感受多元文化的交融，例如多倫多大學、明尼蘇達大學、曼海姆大學、里茲大學等，都有為GBU學生提供專屬學額，這些都是非一般大學課程能夠提供的。

此外，GBU與美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，讓優秀學生在四年大學期間，同時獲得香港城市大學及哥倫比亞大學的學士學位。暑假期間，學生還可選擇參加美國麻省理工學院（MIT）數據科學實驗室和哈佛大學暑期學校的短期課程。為了減輕學生的負擔，城大提供多個獎學金予學生，這不僅是財政支持，更是對學生努力和成就的認可，旨在鼓勵他們在追求卓越的道路上不斷前進。

「我鼓勵學生充分利用大學提供的資源，包括參加國際交流活動、參與跨國企業的諮詢項目，以及尋找優質的實習機會，這些都是他們職業發展的關鍵階梯。此外，我還會根據每位學生的個性和職業目標，協助他們制定清晰的職業發展路徑和自我提升計劃，讓他們能更好地為未來的職業生涯做好充分準備。」

城大GBU著重陪養學生運用知識能力，於「環球商業顧問項目」中，學生參與實際的跨國企業諮詢項目，解決真實商業問題。這樣的實踐機會有助於學生在畢業前獲得寶貴的職場經驗。GBU還與香港科技大學合作開設了Social Innovation學科，教授學生有關環境、社會和治理的知識，並鼓勵他們運用相關知識幫助非牟利機構，回饋社會。GBU不僅注重培養學生的專業知識，也強調人文關懷和社會責任意識，讓學生建立正確的價值觀和道德觀。

多年來，吳博士的學生都在各個領域發展所長，許多都成為業界的佼佼者，對於吳博士的教導，仍然記憶猶新，銘記在心。

2020年城大市場營銷課程畢業生梁鎮邦Kelvin表示：「吳博士不僅傳授我專業知識，更教會我如何迎接挑戰、把握機遇。她的教誨如同燈塔，指引著我的職業生涯。」

▲ 吳博士與校友Kelvin合照

亦師亦友：用心陪伴學生成長

對我來說，吳博士除了是我的恩師，她亦是我的人生導師。由學科知識，到生涯規劃，甚至校外生活等吳博士都樂意分享客觀深入的見解，彌補了我的思考盲點。

記得大學四年級時，我需要為工作面試準備一份簡報，分析某產品的市場並提出營銷建議。我向吳博士請教，她則毫不遲疑地給予我支持和建議。她耐心地聆聽我的構想，並引導我從多個角度分析，及指導我如何增强演說說服力，甚至和我一起預測公司有可能的提問。

回想那些點滴，我深深感受到吳博士如何用心對待學生，給予我們最大的支持。

還記得有一晚下班後，突然接到吳博士的來電。「你好，Kelvin，我可以跟你聊一會兒嗎？我們學系正在籌辦一門新學科，為了更好地配合現今職場的需要，我希望聽取你的意見。以你在職場的經歷，有沒有發現一些重要的技巧、知識或科技軟件應用是目前大學課程尚未涵蓋的呢？」「有呀，現時很多公司都需要⋯⋯」這個通話我們談了1小時，交換了很多資訊，幾個月後，我便看到這個新課程推出，供現在學生報讀。

作為一位老師，吳博士從不高高在上。無論是學生或畢業生，她都很關心，並保持良好關係，積極交流，用心聆聽，確保教學內容與時俱進。

▲ 課堂之外，吳博士喜歡與同學探討各種議題。

展望未來，引領每個學生創造自己成功的故事

“教育的未來發展趨勢將更加靈活、多元且有前瞻性，無論是在學術還是職業發展方面，教育都需要不斷適應科技變革和社會需求，培養出具有創新能力、國際視野和社會責任感的下一代。這些都是學生在快速變化的商業環境中取得成功的關鍵。”

吳博士堅信，城大GBU課程會培養出更多具備全球視野和創新能力的商業領袖，為全球的繁榮與發展做出更大貢獻。



（特約）