巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力

▲ 陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀，10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力。

【巴黎殘奧/殘疾奧運/港隊運動員/香港飛魚/陳睿琳/智障人士】巴黎殘奧迎來好消息！港隊泳手陳睿琳決賽中打破自己保持的亞洲紀錄贏得銀牌，這面銀牌是香港隊在今屆巴黎殘奧運奪得的首面獎牌。她賽後接受訪問便忍不住落淚，「同金牌仲爭取段距離，但係⋯⋯嚟得呢度，同自己講要enjoy比賽」，她回顧過去一年備戰，感激身邊一直支持她的人，尤其是母親無條件的愛成為她的推動力。

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巴黎殘奧｜打破亞洲紀錄

巴黎殘奧首個比賽日，港隊泳手陳睿琳以1分03.70秒個人最佳時間破亞洲紀錄，奪得巴黎2024殘奧會女子100米蝶泳S14銀牌，成為今屆香港首面獎牌得主。賽後回想由去年世錦賽封后開始，直到最近三個月的備戰高峰，忍不住感觸落淚。「過去三個月，我一直跟教練團隊商討如何做得更好，當中也曾懷疑自己，但我真的很努力很努力訓練⋯⋯」

她感激身邊人一直支持她，特別是教練團隊，令她今日游出亮麗一戰，「上屆我覺得自己最後還未用盡體力，今天頭75米游得好好，最後也感到自己用盡所有力氣去衝」。陳睿琳以「努力是有成果的」總結這面銀牌，這是她首度踏上殘奧頒獎台，並將獲得馬會優秀運動員獎勵計劃的75萬港元獎金。

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巴黎殘奧｜游泳故事從10歲時開始

10歲時陳睿琳氣管不太好經常呆在家裏，但眼見哥哥和姐姐都參加了學校的游泳暑期班亦想一同參與，媽媽便向老師請求讓睿琳也加入，在老師允許下陳睿琳便開始了她的游泳故事。期後回到特殊學校上課，學校剛剛成立了泳隊，略懂游泳的陳睿琳被老師選了入隊，然後就開展了練水生涯，逐漸參與各項游泳賽事。

加入了校隊1年多，陳睿琳被發掘出其游泳天份，獲香港智障人士體育協會招納入隊。經過多年來的努力與堅持，陳睿琳在近年成績彪炳，於2018年印尼雅加達的亞殘運，在「女子S14級100米蝶泳」賽事中，以1分08秒56成績破亞洲紀錄奪金。

巴黎殘奧｜感謝母親的愛

對於今次在巴黎殘奧奪銀的香港智障游泳選手陳睿琳來說，除了比一般人付出的努力與汗水，其家長亦給予更多支持和鼓勵。陳睿琳表示母親無條件的愛成為她的推動力，當她遇到困難或情緒問題時，她會主動找媽媽與教練傾訴！有報導指陳睿琳母親本來沒有刻意要讓女兒做游泳選手，但既然她有這方面才能，也應該可以有另外的天地。

陳睿琳剛剛開始訓練時每次都要去不同的泳池，陳睿琳媽媽都會耐心地帶她到不同的訓練場地。近幾年，陳睿琳媽媽開始重投工作，沒辦法像依往般照顧陳睿琳，帶她到處練習、比賽，但慶幸陳睿琳都會很努力、很有紀律地練習！



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