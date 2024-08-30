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整容惹禍丨貪靚女子花¥2萬割雙眼皮慘變「Pepe蛙」　雙眼皮寬度達12mm

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

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【整容/割雙眼皮/整容失敗/Pepe蛙/悲傷蛙】愛美女士注意！貴州一名袁姓女士為追求更佳儀容，於是花了2萬元人民幣在當地某知名醫療美容機構進行了割雙眼皮手術。豈料手術10天過後，出來的效果卻與她當初想要的大相徑庭，不但沒有繳得美麗，反而因雙眼皮寬度過大，而變得怪異，她哭訴：「我就像個悲傷蛙（Pepe蛙）一樣，做成這樣我怎麼見人？」

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Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

根據內地百姓關注（貴州廣播電視台公共頻道）報道，貴州貴陽一名袁女士約3周前花了2萬元人民幣做雙眼皮手術，惟由於手術後，她對效果並不滿意，於是認為手術失敗，要求涉事機構全額退款。惟對方卻認為袁女應再觀察一段時間看看恢復情況，指雙眼皮寬度過大可能是恢復期還沒消腫所致。由於袁女認為對方在推卸責任，於是交涉期間一度在醫院大廳情緒失控，並與工作人員僵持不下。

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由於經過近一個月的協商，雙方仍然無法達成共識，袁女於是前往貴州省人民醫院醫學美容科進行檢查，受訪時更表示：

「我當初說我只要割5毫米，但他們割了12毫米，這要我怎麼理解接受？」

貴州醫院的醫生亦表示：

「雙眼皮手術寬度確實以6到8毫米居多，袁小姐的12毫米寬度超出了一般的手術範圍。」

因此，袁小姐表示，她會向相關機構提出投訴，如果投訴不成，她透過法律維護自己的合法權益。

同場加映: 恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘

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