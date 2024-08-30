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MIRROR成員丨王智德再爆Seed讉責私追　Alton自認「小薯」：世界未必會即刻變

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Alton發文讉責私追。

人氣男團MIRROR成員王智德(Alton)，日前在社交平台平台發文爆Seed，似對「鏡粉」私追有所不滿，Alton直指：「一句講晒：你冇犯法，不過就好冇禮貌同好自私，你依家影響我（同團隊）做嘢呀。」

日前他再發文解釋始末，並表示「好多人劈頭第一句就問我係咪好討厭私追，我想講嘅係個”行為”而唔係個”身份”。」

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私追影響拍攝

Alton指有次外景，有人揸住支大炮不停影，最初有工作人員勸阻，隨後不久再拿出來影：「最大嘅問題係影響演員休息(呢一點唔多解釋，相信冇乜人接受到每分每秒可以俾個鏡頭影住，紀錄片除外。)跟住呢，企到咁埋Roll機又會影到佢(哋)，同事們將啲架生左搬右搬已經好辛苦，仲要浪費人力時間過嚟請佢(哋)離開，轉個頭又返返嚟，最慘係我哋追緊日落。另外一個問題，返到去條片點樣剪？」

他續說：「一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。有人就係睇準你唔敢出聲，越嚟越肆無忌憚，始終佢哋抱住”只想拎到自己想要嘅嘢”嘅心態，耍無賴好容易。」

Alton發文

望大家能正視私追問題

Alton指私不私追也不是重點：「你有禮貌、識互相尊重嘅話，行過路過 chill 下傾下偈，其實我會好開心(喺街度撞過我嘅人應該知)。」

他再說：「上一則 threads 之後，多少都有啲波浪，不過開得聲就衡量過，只不過我更相信件事係要正視，畢竟面對呢個問題嘅係團隊同大家，唔只係我。呢個年代咁多渠道表達自己，不如講吓個真實情況俾大家聽，俾大家了解多啲。」

不應盲目包容

Alton再自認「小薯」，並指「盲目包容是解決不了問題，諗下自己可以做甚麼」：

「其實有時候講嚟都係過我自己，
講完個世界未必會即刻變，
但至少叫自己講過，
之後就莫強求，
不再回應。
加油啦。」

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帖文一出後，引起網民關注，並留言力撐Alton，感謝他願意發聲，留言表示「我係劇組成員之一，同Alton共事了大概兩個月，佢真係一個EQ極好，好多時都以大局為重嘅人，佢唔會冇理由地發脾氣，佢發得脾氣一定係好過分嘅事情。﹑「感謝你有勇氣幫同業出聲」等。

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