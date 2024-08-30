全紅嬋｜全紅嬋跳水前用半小時綁綳帶曾摔到想放棄　教練：長年累月的傷病勞損

▲ 全紅嬋自爆，跳水前用半小時綁綳帶，3年來想過無數次放棄。

【全紅嬋/巴黎奧運/跳水/國家隊/運動員/奧運金牌/水花消失術】巴黎奧運國家隊代表團訪港，中國奧運史上最年輕「三金王」全紅嬋在記者會上感謝港人對她的喜歡，又寄語年輕人「有熱愛就去追，不要害怕失敗」。全紅嬋訪港前，曾返回廣州母校與學生交流，又即場示範「水花消失術」，她接受訪問時透露，自己在跳水前，要花半小時綁繃帶，其教練何威儀補充，是因為長年累月的傷病與勞損。受訪片段一出，惹來不少粉絲心疼。

全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴 哥哥直播帶貨一場吸金750萬

最新影片：

全紅嬋｜跳水前用半小時綁綳帶 3年想過無數次放棄

綜合內地傳媒報道，巴黎奧運跳水兩金得主全紅嬋，早前回到廣州的母校，她在受訪時透露，「現在自己跳水前，綁繃帶的時間都要花半個小時」。其教練何威儀表示，「上一屆東京奧運時，全紅嬋身上只有一個位置綁繃帶，但因長年累月的傷病與勞損，這次巴黎奧運，全紅嬋身上好多部位都貼上了肌貼跟繃帶」。

全紅嬋在訪問中亦提到，「我有想過很多放棄，在這3年裡，我在累的時候想過放棄，在被說的時候也有想過放棄，在沒有完成動作，連續幾天都在摔的時候，也有想過放棄，但是這些我都覺得不重要，重要的是不要總是自己一個人憋著」，她指自己跟教練和隊友傾訴，「堅持了這麼久，也不能一瞬間就放棄吧，前面這麼辛苦，後面沒有了多麼可惜啊」。

全紅嬋又向學生分享減壓方法，「看著我很鬆弛，其實我挺緊張的，緩解壓力的話，我覺得可以聽一些歌，做自己放鬆的事情，我們每次都在說平常心」。

巴黎奧運｜全紅嬋被爆兒時「怕水又畏高」 1原因堅持練習獲讚意志堅強

點擊下圖看全紅嬋巴黎奧運跳水英姿：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

全紅嬋｜面對發育期難關 背負沉重心理壓力

3年前的東京奧運，全紅嬋以年僅14歲之齡，贏得單人跳水十米台金牌，一跳成名。然而奪金之後，全紅嬋迎來發育期，身體上的變化令她一時難以適應，從而產生巨大的心理壓力。

全紅嬋的教練陳若琳在央視節目中提到，全紅嬋每天都被「207」的高難度動作折磨。「207」是指出向後翻騰3周半抱膝，難度係數3.3，是女子高台跳水極高難度動作。全紅嬋亦感嘆，「怎麼也回不到年輕的感覺了，動作越來越沉重了，覺得沒有那麼輕鬆吧，完成的高度很低」。陷入低潮的全紅嬋曾表示，「如果我不跳水，大家還會喜歡我嗎？」 。

全紅嬋自幼家境清貧，父母靠務農維生。全紅嬋曾向傳媒表示，「放假只能回家，回家也不能出去玩，就只能在家裏，沒錢，我連遊樂園沒有去過，也沒去過動物園」。

巴黎奧運｜全紅嬋金牌背後的心酸童年 日練跳水300次沒去過遊樂園

全紅嬋｜童年在訓練中度過 跳水賺錢為母治病

她曾透露當初接觸跳水的原因，是希望治好母親的病。2017年，全紅嬋媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨，當時她被捲進貨車底被嚇到，導致留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。

為了媽媽，全紅嬋每日刻苦訓練7、8小時，「每天陸上、水上訓練，她一共要跳300多次，動作不標準的話，她還會主動加碼。」廣東省跳水隊教練何威儀說道。由於長期練習跳水，導致髮質受損，變成「海膽頭」，因而把頭髮剪短。

巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女 身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】