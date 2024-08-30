法證先鋒VI︱朱樂洺陳熙蕊成「傷感CP」　Matthew感謝佘詩曼無私幫助分析角色

▲ 朱樂洺在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演技獲讚賞。

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月29日）播出的第14集單元個案內，飾演情緒病患者曾梓謙的朱樂洺演技獲讚，同時故事中純友誼性質的無私付出感人。

是次個案頗為複雜，表面看似毫無關係的鬧市無差別殺人案與花店兇殺案，不但息息相關，背後更暗藏一段真摯感人的友情，及情緒病人的悲歌；破案關鍵除了是死者身上的「護手型傷痕」（因仇恨造成的傷口），還有花店兇手的身高；整個破案過程極盡抽絲剝繭，不少網民坦言被吸引至坐定定看足全程。

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▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》朱樂洺。

法證先鋒VI丨朱樂洺藝訓班畢業

原來曾梓謙之前所犯的並非無差別殺人，而是目標明確地要殺死超市經理李樹權（鄧永健飾）為好友趙心嵐（陳熙蕊飾）報仇。曾梓謙與趙心嵐因同患抑鬱症、並巧合地一再於同時段同一地點覆診而偶遇。

同病相憐的二人火速成為互勵互勉的好友，梓謙是為了幫慘遭李樹權性侵、而有冤無路訴的心嵐報仇而動殺機；而心嵐當得悉梓謙為了自己殺人後，一直得知梓謙受盡前度彭倩玟（利穎怡飾）折磨及侮辱的心嵐，亦狠下心將彭倩玟殺死。

第26期無綫電視藝員訓練班畢業的朱樂洺（Matthew），曾因客串《愛‧回家之開心速遞》而為觀眾熟悉，這次演繹曾梓謙成了其演藝生涯代表作，連續兩晚獲不少網民留言讚好及鼓勵：「個殺人靚仔做得幾似，好逼真喎」、「有啲似日劇《白夜行》，內心戲演得好好，演技明顯有進步」、「作為觀眾，睇到你嘅演出，好想同你講聲：『你真係做得好好，表情同反應』」、「佢真係做得好似，近鏡有少少驚人」、「值得有多啲機會呀」。

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》朱樂洺。

法證先鋒VI丨鍾澍佳喜提拔新人

昨晚《法證先鋒6》內，朱樂洺在監獄向黃宗澤及蔡潔的剖白戲確是演得相當出色，由最初被阿爸嫌棄的空洞及哀怨、到聽到心嵐名字時的驚恐及手足無措、到開心及忘形地訴說與心嵐的真摯友誼、到憤恨地為心嵐抱不平，再到最後知道心嵐也為了自己殺人後的極度心痛，每種情緒包括動作及反應均演繹到位，難怪獲讚好戲。

喜愛給予新人機會的總監製鍾澍佳（佳導），在這單元故事還起用同樣是新人的陳熙蕊（Blossom）飾演主角，Blossom的演出同樣獲得正評，網民更對於她與Matthew這個組合相當受落，封二人為「新一代傷感CP代表」。

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》朱樂洺與陳熙蕊。

法證先鋒VI丨感激視后佘詩曼

對於角色大獲好評，Matthew感謝監製及導演用心幫忙，並特別感謝了佳導及曾在《新聞女王》中合作的佘詩曼。

Matthew回憶說：「喺我最想放棄嘅時候認識到鍾澍佳先生，佢話畀我聽就算行喺後面，只要用心做人哋一定會睇到，然後佢就畀咗今次嘅機會我。一開頭收到劇本，我心諗咁耐以嚟都未有人搵我做過咁重嘅角色，但我記得佢其中一句教過我嘅嘢係：『凡事有可能』，所以我就決定要好盡力、好盡力咁做呢個角色去報答佳導。」

▲ 朱樂洺與佘詩曼合照。

他續指：「由《新聞女王》到依家，我喺佳導身上學到好多嘢，無論私事或者戲劇上佢都教咗我好多嘢。同埋要多謝Man姐佘詩曼，因為我收到呢個角色嘅時候佢都喺現場，佢仲問我拍到邊度，又即刻叫我攞劇本出嚟同佢分析吓，佢同我講：『我哋SNK嘅個個都一定要好』好高興認識到佳導同Man姐，到依家我哋大家感情都係好好。」

Matthew並表示，原本是歡樂先生的他，為投入角色沉靜了好幾個月，並笑言拍攝街頭斬人戲時，更因太投入弄致拗柴要入院看急症。

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