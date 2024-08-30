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西九音樂節丨MIRROR COLLAR PIX3L列陣　滿島光婁峻碩空降竹翠

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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Anson Lo和Stanley分別演出兩個西九主題的音樂會。(攝：陳靜儀)

今星期藝文界別十分熱鬧兼星光閃閃，一方面有獲政府「文化藝術盛事基金」資助的「ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會」一連兩星期分布香港多個地標舉行，帶來連場世界級展覽及放映活動；另一邊箱，載譽歸來的「HKT西九音樂節」亦將於10月31日起舉行，帶來MIRROR、COLLAR、PIX3L等多個年青偶像一連4日的演出。

第二屆「HKT西九音樂節」參予的歌手陣容十分鼎盛，音樂節焦點節目之一《越流行》於11月2及3日在竹翠公園上演，帶來10組香港及海外歌手陣容，包括本地歌手包括 MIRROR成員盧瀚霆、COLLAR、魏浚笙、PIX3L成員吳啟洋、周殷廷等。

盧瀚霆、邱士縉、香胤宅、黃家灝、田曜誠等歌手出眾西九音樂節記者會。

海外嘉賓則邀得Jorja Smith、MONDO GROSSO、婁峻碩、滿島光、Colde等來自日韓台英的表演陣容，10月31日至11月3日於西九文化區竹翠公園、自由空間、藝術公園、M+及留自 Livehouse 等舞台上演超過60場演出。

11 月 2 日（星期六）：

• MIRROR 成員盧瀚霆（Anson Lo）；

• 女團 COLLAR；

• 魏浚笙（Jeffrey）；

• P1X3L 成員吳啟洋（Phoebus）；

• 周殷廷（Yan Ting）

11 月 3 日（星期日）：

• 2019 年全英音樂獎「最佳女歌手獎」得主、英國 R&B 女歌手 Jorja Smith；

• 日本滿島光（Hikari Mitsushima）夥拍著名音樂監製 MONDO GROSSO；

• 韓國唱作人 Colde 及 台灣唱作歌手婁峻碩（SHOU）

今屆音樂節繼續結合流行文化和藝術創作，西九海濱將設置來自英國的得獎巨型沉浸式藝術燈光裝置（Submergence），同時舉行全港最大型戶外音樂派對《幻舞浮光海濱裝置舞蹈，邀來星級舞蹈員麥秋成主理，夥同MIRROR成員邱士縉及《全民造星V》冠軍得主香胤宅等舞者藝人獻技。

第二屆「HKT西九音樂節」將於10月底一連4日舉行。

而自由空間大盒則於11月2日至3日上演《星之開箱》，由本地獨立音樂製作人JIM3任音樂總監，以占星朵四大元素：火、土、水、風」為題，構思兩場由視聽至身心靈的演出，並由4位本地歌手演繹不同風格的作品，包括:Beanies成員張天穎、孫曉賢（Kendy Suen）、黃凱逸及顧定軒，配合燈光和錄像，呈現不一樣的演出。

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