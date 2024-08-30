 小一自行派位丨小一入學申請表格9.2起派發   教育局提醒家長勿用假地址：或會被判監

▲ 2025年小一入學申請表格將於下周一（9月2日）派發。（資料圖片）

2025年9月小一入學自行分配學位即將接受申請，教育局發言人表示，所有在2019年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2025年9月入學的「小一入學統籌辦法」。

小一入學申請電子化



為配合「智慧政府」策略，教育局已將小一入學申請全面電子化。如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交自行分配學位及統一派位申請，以及查閱相關結果。教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，以享用更方便快捷的小一學位分配服務。

小一自行派位丨遞交自行分配學位申請

在「自行分配學位」階段，家長選校不受學校網限制，可以向任何一所官立或資助小學遞交申請。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於9月19日至27日透過「小一入學電子平台」遞交申請。教育局網頁載有短片及家長指南，介紹建立「小一入學電子平台」帳戶，以及經電子平台遞交自行分配學位申請的詳情。



如家長選擇遞交紙本申請表格，可由下星期一（九月二日）起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等文件。家長須在9月23日至27日期間的學校辦公時間內將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。



發言人提醒，無論有關申請是經「小一入學電子平台」或以紙本遞交，家長只能為每名子女遞交一份申請。家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。由於直接資助（直資）計劃小學及私立小學（包括國際學校）均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直資計劃小學小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小一學位。



小一自行派位丨居住地址

教育局發言人表示，家長在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。家長若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。若遞交的申請涉及製造虛假文書或作出虛假法定聲明的行為，根據刑事條例，一經定罪，分別可處監禁十四年或可處監禁兩年及罰款。市民如懷疑有家長以虛假住址替子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700舉報。



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