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明星收藏丨顧紀筠於Hermès房慶生　突顯顧老闆VVIP尊貴身份

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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顧紀筠於Hermès VIP房慶生！

有「顧老闆」之稱的名媛顧紀筠為Hermès超級忠實粉絲，「入坑」多年的顧紀筠收藏過百個Hermès手袋，保守估計價值逾千萬港元，非常誇張！

陳浚霆爆秘密：每年在H房慶祝

早前顧紀筠獲Hermès安排於VIP專屬房間慶祝62歲生日，她在IG分享慶生照兼寫道：「Thanks Hermes PP team for warmly celebrating my birthday in advance! #hermes #birthday」

只見顧紀筠以一身Hermès橙色打扮示人，房內有鮮花以及氣球之外，品牌為此VVIP安排一盒禮物，盡顯其尊貴地位。

連繼子陳浚霆也留言：「好幸福，每年都有機會喺這間神秘的H房裡面慶祝。」大爆媽咪顧紀筠年年都於H房慶生。

【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持

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原來顧紀筠並非一開始就鍾情 Hermes，某次她訪問品牌的 CEO，入手第一個 Hermes 手袋後就「入坑」。

自此顧紀筠就像「中毒」一樣，有空就到專門店入貨，多年來入手多個 Hermes 手袋，由最初的單色款，到稀有皮革及拼色款。

顧紀筠為Hermès超級忠實粉絲！

打造過百萬Hermès聖誕樹

某年聖誕節，顧紀筠就打造了Hermès聖誕樹，她用過百個Hermès禮物盒包圍住聖誕樹，當時顧紀筠留言表示：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！」

另外，去年10月顧紀筠更獲品牌邀請，親自打造一個專屬的Hermès手袋，她在社交網上載照片分享這份喜悅，見她站在手袋的配件前，細心研究，並留言：「A fun experience that I can manage to create my own Her Bag!」

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由田灣邨住到當山

其實顧紀筠在11歲時因做鞋廠生意的父親生意失敗遷居香港仔田灣邨，由於母親前往澳洲打工、父親上班，她就要負起煮飯洗衫兼照顧弟弟的責任。

她在中五畢業後到珠寶批發行任職銷售員，後來再加入麗的電視，她曾接受《經濟日報》專訪有提到：「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

全靠「人棄我取」這幾個字，顧紀筠殺出一條血路，加上勤力密密開工，天道酬勤，在廿多歲就為家人在半山置業，於90年代已成功賺人生第一桶金。

顧紀筠曾歷兩段婚姻，在1986年與從事資訊科技業龍厚殷結婚，於1986年產下一子，在1991年離婚。直至2003年，她再婚嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，婚後翌年全面投身商界至今。

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