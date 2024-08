明星收藏丨顧紀筠於Hermès房慶生　突顯顧老闆VVIP尊貴身份

▲ 顧紀筠於Hermès VIP房慶生!

有「顧老闆」之稱的名媛顧紀筠為Hermès超級忠實粉絲,「入坑」多年的顧紀筠收藏過百個Hermès手袋,保守估計價值逾千萬港元,非常誇張!

陳浚霆爆秘密:每年在H房慶祝

早前顧紀筠獲Hermès安排於VIP專屬房間慶祝62歲生日,她在IG分享慶生照兼寫道:「Thanks Hermes PP team for warmly celebrating my birthday in advance! #hermes #birthday」

只見顧紀筠以一身Hermès橙色打扮示人,房內有鮮花以及氣球之外,品牌為此VVIP安排一盒禮物,盡顯其尊貴地位。

連繼子陳浚霆也留言:「好幸福,每年都有機會喺這間神秘的H房裡面慶祝。」大爆媽咪顧紀筠年年都於H房慶生。

原來顧紀筠並非一開始就鍾情 Hermes,某次她訪問品牌的 CEO,入手第一個 Hermes 手袋後就「入坑」。

自此顧紀筠就像「中毒」一樣,有空就到專門店入貨,多年來入手多個 Hermes 手袋,由最初的單色款,到稀有皮革及拼色款。

▲ 顧紀筠為Hermès超級忠實粉絲!

打造過百萬Hermès聖誕樹

某年聖誕節,顧紀筠就打造了Hermès聖誕樹,她用過百個Hermès禮物盒包圍住聖誕樹,當時顧紀筠留言表示:「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』!所以家裏及工作室都是同一個主題!這個想法已經有好幾年,終於成事!」

另外,去年10月顧紀筠更獲品牌邀請,親自打造一個專屬的Hermès手袋,她在社交網上載照片分享這份喜悅,見她站在手袋的配件前,細心研究,並留言:「A fun experience that I can manage to create my own Her Bag!」

由田灣邨住到當山

其實顧紀筠在11歲時因做鞋廠生意的父親生意失敗遷居香港仔田灣邨,由於母親前往澳洲打工、父親上班,她就要負起煮飯洗衫兼照顧弟弟的責任。

她在中五畢業後到珠寶批發行任職銷售員,後來再加入麗的電視,她曾接受《經濟日報》專訪有提到:「那年代,很少人喜歡做主持,無興趣、好難紅、好多要求等,所以我做很多show,可以一日『出街』4、5個節目,都是由我主持。」

全靠「人棄我取」這幾個字,顧紀筠殺出一條血路,加上勤力密密開工,天道酬勤,在廿多歲就為家人在半山置業,於90年代已成功賺人生第一桶金。

顧紀筠曾歷兩段婚姻,在1986年與從事資訊科技業龍厚殷結婚,於1986年產下一子,在1991年離婚。直至2003年,她再婚嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒,婚後翌年全面投身商界至今。

