讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑

▲ 台灣一名8旬老翁於2022年乘搭台鐵時要求另一名年輕女子與自己交換座位，被拒後惱羞成怒辱罵對方結果被捕並於早前判刑。

【台鐵／博愛座／關愛座／讓座爭議／公然侮辱罪／網絡熱話】地鐵讓座問題爭議不斷，台灣一名8旬老翁於2022年乘搭台鐵時，要求另一名年輕女子與自己交換座位，被拒後惱羞成怒，辱罵對方「你不是人」、「豬狗不如」等語。女子當場報警控告老翁，法院一審時依公然侮辱罪判處拘役10日、罰款新台幣10,000元（約港幣2400元），老翁不服上訴，早前二審雖減少罰款數目，不過就需服勞役。

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綜合台媒報道，事發於2022年9月7日早上9時許，一名8旬李姓老翁在桃園火車站搭乘台鐵1148車次，苗栗往瑞芳的區間列車，進入第1車廂後在博愛座（本港稱關愛座、優先座）坐下，之後要求坐在博愛座有側邊靠板的王女與自己交換位置，但對方拒絕。李翁被拒絕後，當眾脫口辱罵王女「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等，而王女亦不甘受辱，於是當場用手機錄影留下證據，並向鐵路警察局台北分局報案提告。

據報，桃園地檢署調查時，李翁否認公然侮辱他人，辯稱「我認為王女要敬老尊賢，要有愛心，不然連禽獸都不如」，強調是「假設性語言」，又指自己當天身體不適：「我有低血壓，我是坐在博愛座上，但我需要王女的位置可倚靠著，我要跟她換位子，但她不肯。」不過檢方認為其言行已貶抑王女名譽，遂向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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法官審議後認為，兩人素不相識，且王女使用博愛座並無過錯，李翁本身亦已有博愛座位置可坐， 卻因前者不願和他交換位置，而故意在火車廂內挑起爭端，理性溝通及情緒控制能力實有不足；加上李翁始終不認罪，未見反省之餘亦沒有和解，犯後態度不佳，按公然侮辱罪判處李翁拘役10日，罰款10,000元台幣（約港幣2,400元），李翁其後不服判決上訴。

桃園地院審理時，李翁仍否認自己出言侮辱王女，法官當庭勘驗列車閉路電視畫面，及王女遭辱罵的錄音蒐證的音檔，確認李翁在雙方對話中說出「妳不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等句，又出言教訓王女，王女則反問對方「你現在是沒有位置可以坐嗎？」

法官認為，李翁未尊重王女的名譽權，當眾辱罵的言詞貶損王女名譽，且犯後並未獲得對方原諒。但考慮到李翁的行為未有造成持續性、累積性或擴散性的嚴重損害，依法不得科處拘役之刑，因此撤銷原判決，改處新台幣6000元罰款（約港幣1,500元），服勞役6日。

判決出爐後引起不少網民注意，有人直指「每個人都應該為自己的行為負責，很大快人心的結局」、「爲老不尊挨告剛好而已」，有人則感慨「不是老人變壞，是壞人變老」。此外，亦有人留意到事件發生在2022年，卻耗費近2年時間才終於宣判，質疑法院的效率。

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