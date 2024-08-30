減肥大作戰｜32歲男工作壓力大暴肥至264磅 靠1招激減106磅蛻變肌肉型男

【減肥／捱夜／壓力／暴肥／健康／肌肉】判若兩人！內地一名32歲男子因工作原因暴肥至264磅，導致呼吸出現障礙、健康亦亮起紅燈，故而決定辭職轉工、以5個時間健身做運動，以5個月時間極速滅到154磅，瞬間由肥胖大叔變身成一名肌肉型男。他坦言自己減肥最大目的，是為了擁有健康的身體，盡快回到自己喜愛的工作上，對於外表變化則末有太大感受。

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綜合外媒及《山海視頻》報道，事主過去曾從事導演拍攝工作，由於工作經常捱夜、壓力大，導致作息不規律、體重持續飆升，最終重達264磅，出現呼吸不順暢、日常走路及睡眠時亦變得容易喘氣。

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減肥大作戰｜5個月極速減去110磅 變身肌肉型男

為了重拾健康，他毅然決定辭職，轉職到一份朝九晚六的工作，每晚放工後便到健身室練到10時許才回家，堅持5個月後，極速減到如今的154磅，足足瘦了110磅，全身贅肉消失、判若兩人。

事主坦言回想起這段時間，獨自在出租屋埋頭苦練，晚上餓到睡不著覺、等待天亮的日子，如今仍然記憶猶新，過程中並不覺得累，一直只想著快點瘦下來，重新回到喜愛的行業去追求夢想，亦非常懷念及感恩那段一個人努力的生活。

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減肥大作戰｜分享減肥及健身資訊 鼓勵大眾作出改變

這段時間他亦於內地社交平台抖音開設帳號「天天要玩一百斤(攻略哥)」，將自己的減肥及健身經驗拍成短片分享。

他笑言，不少人形容他瘦身後「顏值逆襲」，對此他並沒有太大感受，但如今有了強壯的身體去做自己想做的事，生活中各方面亦正朝著好的方向發展，因此認為自己應該繼續拍攝熱血短片，以此鼓勵更多人作出改變。

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