小一派位︱小一自行派位9月19日接受申請 非世襲生申請小一計分準則

▲ 小一自行派位俗稱是「計分制」，分數越高，被錄取的機會率越大。

2025至2026年度小一派位即將接受申請，小一派位分為「自行分配學位」及「統一派位」，自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。在自行分配學位階段，家長可以不受地區限制，向任何一間官立或資助小學遞交申請。教育局提醒，家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於9月19日至27日透過「小一入學電子平台」遞交申請，不過留意只可申請一間小學，否則會被取消資格。

小一派位︱自行分配學位︰只申請一間官津小學

小一自行分配學位階段，每間學校的自行分配學位佔50%學額，即學校小一學額有100人，自行分配學額則有50人。在自行分配學位階段，家長可以不受校網限制，向全港任何一間官立或資助小學遞交申請表。

小一自行分配學位階段，學生分為「必收」（俗稱「世襲生」）及「計分」兩大類，兩者分別佔小一學位的30%及20%。若小學超收「世襲生」，就會蠶食統一派位學額。

所謂「世襲生」，即兄姊正於該小學就讀，或父母是學校教職工，這類學童必然會被取錄。至於非世襲生的學童，想要入讀心儀小學，則需通過計分來決定派位的優先次序，分數愈高，被取錄的機會愈大。

以下為計分準則︰

1. 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

2. 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

3. 父／母為該小學的校董（20分）

4. 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） （5分）

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）

7. 父／母為該小學主辦社團的成員（5分）

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

小一派位︱15分vs20分vs25分vs30分

A. 15分

計分組合：適齡學童（10分）+首名子女（5分）=15分

機會渺茫：15分假如想搏入讀傳統名校，機會率可謂相當低。但若心儀的小學在「叩門」階段要求「111」，即自行收生及統一派位的甲乙第一志願，那麼便不要計算值博率。

B. 20分

計分組合：適齡兒童（10分）+首名子女（5分）+宗教信仰/辦學團體成員（5分）= 20分

值得一搏：如果心儀區內的熱門小學，假如學童有20分，也有機會入讀。

C.25分

計分組合：適齡兒童（10分）+宗教信仰/辦學團體成員（5分）+父/母為校友（10分）=25分

機會大增：基本已達到傳統名校的入學門檻。但最終是否成功被錄取，仍要視乎同分者之間的實際競爭。

D. 30分

計分組合：適齡兒童（10分）+父/母是教職工/校董（20分）=30分

十足把握：按照計分準則，若學童的父母任何一方，是學校的全職教職工或校董，會被錄取。

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