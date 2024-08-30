東張西望丨50歲前東張主持近照曝光　曾患甲狀腺出事暴瘦30磅

▲ 前東張主持最新近照曝光。

現年50歲的前《東張西望》主持李忠希，在2021年宣布離開TVB，近年更轉行做正骨復位治療師以及管理營銷，近日他的最新照片曝光，見其身形消瘦不少，引起大家關注。

最新影片推介：梁靖琪專訪

轉行發展

李忠希在1996以藝名「李中希」出道做歌手，與鄭中基和陳奕迅是同屆叱吒樂壇生力軍男歌手的得住，其後轉型參加TVB藝員訓練班而入行，同期同學包括有楊茜堯（楊怡）、林峯、陳少邦、張美妮和徐榮等人。

入行20多年拍過多部劇集，惜發展平平，期間他曾轉行做保險，近年更擔任正骨復位治療師以及管理營銷，圈中好友亦有去幫襯。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新近照曝光

近日李忠希在網上晒出與徐榮和楊明遊車河照片，並發文表示：「今朝約咗呢兩位兄弟遊車河🏍️🛵🏍️😊相當開心👍🏻開心係一種感覺😊係經歷加幾十年感情再加信任😊開心與你們一起同行🙏感恩我們還在🙏」見李忠希身形消瘦不少，不過精神不錯。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

患有甲狀腺功能亢進症

其實李忠希在2019年突然暴瘦了30磅，曾出現腳震、眼睛模糊，經醫生診斷後，原來是因太大壓力而患有甲狀腺功能亢進症，要休息三個月，完全不工作，放假一樣。最後李忠希決定放下工作，三個月再去驗血沒事，不用吃藥，不過身形從此未有再增磅。

另外，李忠希也是已故太極樂隊成員唐奕聰（Gary）的表弟，他曾接受抖音網紅訪問表示，剛出道時曾年收入百萬，而其酒吧的收入可達60萬一天，惟因行業內多數顧客會生厭而不能長期營業所以結業。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5