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東張西望丨50歲前東張主持近照曝光　曾患甲狀腺出事暴瘦30磅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

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前東張主持最新近照曝光。

現年50歲的前《東張西望》主持李忠希，在2021年宣布離開TVB，近年更轉行做正骨復位治療師以及管理營銷，近日他的最新照片曝光，見其身形消瘦不少，引起大家關注。

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轉行發展

李忠希在1996以藝名「李中希」出道做歌手，與鄭中基和陳奕迅是同屆叱吒樂壇生力軍男歌手的得住，其後轉型參加TVB藝員訓練班而入行，同期同學包括有楊茜堯（楊怡）、林峯、陳少邦、張美妮和徐榮等人。

入行20多年拍過多部劇集，惜發展平平，期間他曾轉行做保險，近年更擔任正骨復位治療師以及管理營銷，圈中好友亦有去幫襯。

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最新近照曝光

近日李忠希在網上晒出與徐榮和楊明遊車河照片，並發文表示：「今朝約咗呢兩位兄弟遊車河🏍️🛵🏍️😊相當開心👍🏻開心係一種感覺😊係經歷加幾十年感情再加信任😊開心與你們一起同行🙏感恩我們還在🙏」見李忠希身形消瘦不少，不過精神不錯。

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患有甲狀腺功能亢進症

其實李忠希在2019年突然暴瘦了30磅，曾出現腳震、眼睛模糊，經醫生診斷後，原來是因太大壓力而患有甲狀腺功能亢進症，要休息三個月，完全不工作，放假一樣。最後李忠希決定放下工作，三個月再去驗血沒事，不用吃藥，不過身形從此未有再增磅。

另外，李忠希也是已故太極樂隊成員唐奕聰（Gary）的表弟，他曾接受抖音網紅訪問表示，剛出道時曾年收入百萬，而其酒吧的收入可達60萬一天，惟因行業內多數顧客會生厭而不能長期營業所以結業。

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