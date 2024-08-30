引狼入室｜閨蜜受情傷好心安排到家暫住 港媽引狼入室：她伏在我丈夫肩膊上痛哭

▲ 《多功能老婆》劇照

靚媽人靚心善，樂於助人，是公認的大好人。也許是好人有好報，靚媽與丈夫感情深厚，兒子又聽教聽話，一家住豪宅，聘有司機和兩名傭人，是擁有那種很多人羨慕的富裕生活。

靚媽跟阿蓮其實不算稔熟，但打從阿蓮跟男友情海翻波以來，她經常會主動找靚媽訴心事，靚媽亦極之樂意幫助朋友度過難關。但阿蓮的情況卻是愈來愈差，有時更會半夜打電話給靚媽爆哭，情緒愈見不穩定。

阿蓮終於跟男朋友分手了，靚媽擔心她會衝動做傻事，於是主動邀請她到自己家裏短住一段時候，阿蓮欣然答允。

靚媽吩咐傭人給阿蓮煮些她最喜愛的食物，希望給向來獨居的阿蓮添一點家庭溫暖。豈料有次途經廚房，赫然發現阿蓮正在游說其中一名傭人跳槽到她家裏工作，被靚媽發現了，阿蓮不諱言說：「你訓練工人真有一手，煮餸太好味了，我忍不住要挖角啦！」幸好那位傭人即時禮貌地拒絕了，靚媽心裏卻留有疙瘩。

兩天後，靚媽聽到阿蓮在客房大聲講電話，情緒極之激動，似是與男友糾纏大吵。等她平靜下來，靚媽欲走過去安慰她，但客房空無一人。她在屋裏四處找，終於在露台一角丈夫常透涼的地方，阿蓮正在伏在丈夫的肩膊上痛哭，而丈夫則一臉不知所措呢！

我才是她的好友，她為甚麼不找我哭，而是找我丈夫哭呢？從這一刻開始，靚媽深感這人太危險了，不再歡迎她了。

後來外面有些流言，說靚媽的丈夫和兒子都喜歡阿蓮多過靚媽，是誰放的傳聞？

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