家居意外｜私家車突起火座椅燒毀面目全非　兩母女險逃一劫元兇竟是車內1物

▲ 美國一個家庭的汽車突然起火，經調查後確認，當局確認起火原因是兒童讀物內的「鋰電池」過熱引起，而火焰太熱，部分融化了汽車座椅。（istock 圖片）

【意外/起火/兒童圖書】兒童圖書也可以暗藏危機！日前美國發生了一宗汽車起火案，車內被焚毀的情況頗為嚴重，事後經消防局調查並懷疑事故由一本兒童故事書引起，令人感到難以置信，不過慶幸事件沒有人受傷。

最新影片推介︰

離開汽車後數分鐘著火

綜合《Fox 59》等外媒報導，事件發生在北卡羅來納州伯克縣的一個家庭。當時，人妻德斯蒂尼（Destiny Williams）帶著一歲的女兒從教會駕駛私家車回家，抵達後，她抱出女兒並一同返回屋內準備午飯。

過了幾分鐘後，德斯蒂尼的鄰居突然拍她家門，「嘿，你的車出緊煙！」當時，德斯蒂尼立即跑出去並看見私家車著火了，家人們立即用放在花園澆水喉管把火焰撲滅。

起火原因：故事書的「鋰電池」

根據消防局發佈的圖片可見，是次火災最主要燒毀了車椅及一架嬰兒安全椅，車身未受到太大的損傷。此外，消防員在車內座椅下方找到兒童故事書燒毀的一部份。經調查後，當局確認起火原因是兒童讀物內的「鋰電池」過熱引起，而火焰太熱，部分融化了汽車座椅。

對於調查結果，德斯蒂尼感到有些難以置信，因為它看起來是一本簡單無害的圖書而已，而且她認為如果有危險性存在，是應該在上面貼有警告標籤。對此，他們嘗試聯絡書商尋求賠償，但不成功。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

消防局局長：保持鋰電池乾爽

而消防局局長鮑比（Bobby Craig）則解釋，此類帶有電池的玩具或產品並不一定貼有警告的標籤，而當鋰電池過熱時，便很容易著火，也是非常常見的事情。他也指出，現在使用鋰電池越來越廣泛，而當中存在一定的危險性，

除了試圖讓他們（帶鋰電池的產品）保持乾爽之外，我不知道是否還有任何預防措施。

德斯蒂尼的丈夫普萊斯利（Pressley Williams）事後稱，對於汽車突然起火感到很害怕，不過，他感到非常慶幸的是當時家人們並沒有在車內，「如果這件事真的發生了怎麼辦，因為我將失去女兒和妻子。」

民眾建議：制止生產帶電池的圖書

事件發生後，令一些網友感到恐慌，「我買了這些書給我的孫兒。我不知道它們會引起火災！很可怕！」；也有人認為應該制止生產這類圖書，「兒童讀物應該只是純紙造。沒有電池、沒有聲音。大家應該回歸閱讀原始的紙造兒童圖書，這樣它們就不會著火。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】