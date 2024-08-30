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視后慶生丨胡定欣相隔十年再赴上海辦影迷聚會　見證粉絲由小妹妹變身人母

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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胡定欣赴上海與影迷聚會。

一別十年！因為工作及疫情，胡定欣已有十年沒有在內地與影迷聚會。適逢下月9月生日，定欣決定再次集合影迷，日前飛往上海美其名與影迷慶生，實質想與大家見面聚聚，正如生日聚會上定欣收到的小卡一樣寫道：「人生有幾多個十年！」，定欣承諾大家道：「應承大家不用再等十年，我一定會短時間再回來見面。」

定欣繼早前在香港與120名來自各地影迷舉行首個生日聚會後，日前再抽空到上海與內地影迷慶生，但聚會上定欣感慨萬分，說：「嘩！對上一次見大家已經是相隔十年，好感觸！見到不少粉絲由讀書、工作、到今日成為媽媽，時間過得太快！」

視后慶生丨胡定欣提早與粉絲搞慶生派對　感恩大家相扶相持成精神支柱：是我的福氣

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定欣接受影迷點唱

在生日會上，定欣跟粉絲互動玩遊戲又大展歌喉，現場接受影迷點唱，唱出了劇集衝上雲霄主題曲《歲月如歌》，亦跟粉絲合唱了登台常唱的《勇氣》及《終身美麗》，定欣笑言粉絲反應跟上海天氣一樣［熱」。

最後定欣為影迷送上自己親手寫的心意卡，謝謝他們一路以來的支持和陪伴，粉絲們亦做了很多充滿心思應援小禮物，好像印有卡通版胡定欣的水杯、扣針、年曆咭和明信片等。

收到粉絲生日卡寫道：「人生有幾多個十年」，定欣說：「剛好今年將會播出《巾幗梟雄之懸崖》，希望到時有機會到內地宣傳，不用再等十年再跟大家再聚！」

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