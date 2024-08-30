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巴黎殘奧｜港隊殘奧運動員奪牌可袋幾多錢？　陳睿琳摘銀獲75萬獎金不及何詩蓓1面銅牌

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳睿琳巴黎殘奧摘銀獲75萬獎金，金額遠不及何詩蓓奪1面銅牌的150萬。

【巴黎殘奧/殘疾人奧運會/陳睿琳/蝶泳/賽馬會優秀運動員奬勵計劃/港隊】巴黎殘疾人奧運會開幕不久，20歲陳睿琳於S14級100米蝶泳奪得銀牌，同時是她生涯首面殘奧獎牌。賽後接受訪問表示，今次比賽是她享受的一次，是次成績也證明了付出努力會有成果。首次於殘奧會上奪獎，她將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發港幣75萬元獎金。

巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力

20歲陳睿琳於巴黎殘奧S14級100米蝶泳奪得銀牌。（中國香港殘疾人奧委會）

巴黎殘奧陳睿琳｜陳睿琳100米蝶泳奪銀牌 獲頒75萬元獎勵

陳睿琳於周四 （29日）以1分03.70秒個人最佳時間破亞洲紀錄，奪得2024巴黎殘奧S14級100米蝶泳銀牌，為香港今屆拿下首面獎牌，同時是她游泳生涯中首面殘奧獎牌。賽後她感激家人、朋友、教練團隊的支持，才游出佳績，又表示「努力終有成果」。首度踏上殘奧頒獎台，陳睿琳將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的75萬港元獎金。相較於巴黎奧運中連贏的2面銅牌的何詩蓓，每面銅牌已可獲得150萬元，兩人之間的獎金差距達1倍之多。

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巴黎殘奧陳睿琳｜殘奧獎金與健全運動員現金相差4倍

據馬會公布，今屆巴黎殘奧「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」所獲的現金獎勵相較上屆增加了87.5%，不過仍比健全運動員所得的現金獎勵相差4倍。以個人項目為例，健全奧運金牌得主可獲得600萬港元的獎金。然而，殘奧金牌得主只能獲得150萬港元，與健全奧運銅牌得主的獎勵相同。

巴黎2024殘疾人奧運會香港傑出運動員現金奬勵

成績名次個人團體
金牌1,500,0003,000,000
銀牌750,0001,500,000
銅牌375,000750,000
第4名187,500375,000
第5至8名93,750187,500

巴黎2024奧運會香港傑出運動員現金獎勵

成績名次個人團體
金牌6,000,00012,000,000
銀牌3,000,0006,000,000
銀牌1,500,0003,000,000
第4名750,0001,500,000
第5至8名375,000750,000

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