巴黎殘奧｜港隊殘奧運動員奪牌可袋幾多錢？　陳睿琳摘銀獲75萬獎金不及何詩蓓1面銅牌

▲ 陳睿琳巴黎殘奧摘銀獲75萬獎金，金額遠不及何詩蓓奪1面銅牌的150萬。

【巴黎殘奧/殘疾人奧運會/陳睿琳/蝶泳/賽馬會優秀運動員奬勵計劃/港隊】巴黎殘疾人奧運會開幕不久，20歲陳睿琳於S14級100米蝶泳奪得銀牌，同時是她生涯首面殘奧獎牌。賽後接受訪問表示，今次比賽是她享受的一次，是次成績也證明了付出努力會有成果。首次於殘奧會上奪獎，她將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發港幣75萬元獎金。

巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀 10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力

▲ 20歲陳睿琳於巴黎殘奧S14級100米蝶泳奪得銀牌。（中國香港殘疾人奧委會）

巴黎殘奧陳睿琳｜陳睿琳100米蝶泳奪銀牌 獲頒75萬元獎勵

陳睿琳於周四 （29日）以1分03.70秒個人最佳時間破亞洲紀錄，奪得2024巴黎殘奧S14級100米蝶泳銀牌，為香港今屆拿下首面獎牌，同時是她游泳生涯中首面殘奧獎牌。賽後她感激家人、朋友、教練團隊的支持，才游出佳績，又表示「努力終有成果」。首度踏上殘奧頒獎台，陳睿琳將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的75萬港元獎金。相較於巴黎奧運中連贏的2面銅牌的何詩蓓，每面銅牌已可獲得150萬元，兩人之間的獎金差距達1倍之多。

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巴黎殘奧陳睿琳｜殘奧獎金與健全運動員現金相差4倍

據馬會公布，今屆巴黎殘奧「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」所獲的現金獎勵相較上屆增加了87.5%，不過仍比健全運動員所得的現金獎勵相差4倍。以個人項目為例，健全奧運金牌得主可獲得600萬港元的獎金。然而，殘奧金牌得主只能獲得150萬港元，與健全奧運銅牌得主的獎勵相同。

巴黎2024殘疾人奧運會香港傑出運動員現金奬勵

成績名次 個人 團體 金牌 1,500,000 3,000,000 銀牌 750,000 1,500,000 銅牌 375,000 750,000 第4名 187,500 375,000 第5至8名 93,750 187,500

巴黎2024奧運會香港傑出運動員現金獎勵

成績名次 個人 團體 金牌 6,000,000 12,000,000 銀牌 3,000,000 6,000,000 銀牌 1,500,000 3,000,000 第4名 750,000 1,500,000 第5至8名 375,000 750,000

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