巴黎殘奧｜港隊殘奧運動員奪牌可袋幾多錢？ 陳睿琳摘銀獲75萬獎金不及何詩蓓1面銅牌
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【巴黎殘奧/殘疾人奧運會/陳睿琳/蝶泳/賽馬會優秀運動員奬勵計劃/港隊】巴黎殘疾人奧運會開幕不久，20歲陳睿琳於S14級100米蝶泳奪得銀牌，同時是她生涯首面殘奧獎牌。賽後接受訪問表示，今次比賽是她享受的一次，是次成績也證明了付出努力會有成果。首次於殘奧會上奪獎，她將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發港幣75萬元獎金。
巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀 10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力
巴黎殘奧陳睿琳｜陳睿琳100米蝶泳奪銀牌 獲頒75萬元獎勵
陳睿琳於周四 （29日）以1分03.70秒個人最佳時間破亞洲紀錄，奪得2024巴黎殘奧S14級100米蝶泳銀牌，為香港今屆拿下首面獎牌，同時是她游泳生涯中首面殘奧獎牌。賽後她感激家人、朋友、教練團隊的支持，才游出佳績，又表示「努力終有成果」。首度踏上殘奧頒獎台，陳睿琳將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的75萬港元獎金。相較於巴黎奧運中連贏的2面銅牌的何詩蓓，每面銅牌已可獲得150萬元，兩人之間的獎金差距達1倍之多。
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巴黎殘奧陳睿琳｜殘奧獎金與健全運動員現金相差4倍
據馬會公布，今屆巴黎殘奧「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」所獲的現金獎勵相較上屆增加了87.5%，不過仍比健全運動員所得的現金獎勵相差4倍。以個人項目為例，健全奧運金牌得主可獲得600萬港元的獎金。然而，殘奧金牌得主只能獲得150萬港元，與健全奧運銅牌得主的獎勵相同。
巴黎2024殘疾人奧運會香港傑出運動員現金奬勵
|成績名次
|個人
|團體
|金牌
|1,500,000
|3,000,000
|銀牌
|750,000
|1,500,000
|銅牌
|375,000
|750,000
|第4名
|187,500
|375,000
|第5至8名
|93,750
|187,500
巴黎2024奧運會香港傑出運動員現金獎勵
|成績名次
|個人
|團體
|金牌
|6,000,000
|12,000,000
|銀牌
|3,000,000
|6,000,000
|銀牌
|1,500,000
|3,000,000
|第4名
|750,000
|1,500,000
|第5至8名
|375,000
|750,000
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