胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】

【胰臟癌／打嗝／胃潰瘍／糖尿病／膽汁倒流/打嗝氣味/苦味/症狀/高危】在公眾場合打嗝讓人尷尬，伴隨而來的氣味可能是揭示身體狀況的先兆！一名男子經常打嗝伴隨著苦味，最終求醫發現膽汁倒流，確診胰臟癌。台灣有醫生指出，打嗝伴隨3種氣味要留意身體可能或已出現大問題，切勿輕視這微小的生理反應。另有醫生建議，持續打嗝超過1個月速求醫！

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打嗝異味｜3種氣味要留意

台灣外科醫生陳榮堅在其Facebook專頁和網站發文分享病例，指打嗝的成因很多，有可能是中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫隔膜受到刺激等有關，甚至亦可能是患癌先兆。曾有一名病人求醫，指平日打嗝經常夾雜苦味，但身體沒有其他異樣，最終確診患胰臟癌。他指出，如果打嗝時伴隨難聞氣味，有可能是身體發出警號，尤其是以下３種氣味務必小心：

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除了氣味外，打嗝的頻率都要小心。陳醫生指，打嗝是正常生理反應，但如果維持時間過長，亦有可能是身體出現問題。曾有一名病人因為經常打嗝求醫，檢查發現罹患肝癌，因為癌細胞刺激橫隔膜，導致一直打嗝的情況發生。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威曾在其Facebook專頁指出，絕大多數打嗝都能夠自己改善，但如果維持超過48小時，屬於持續性打嗝。他提醒，如果超過1個月速求醫。

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打嗝5大成因

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同場加映：胰臟癌知識

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，症狀包括：

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