反恐首案｜屠龍小隊等人涉串謀殺警案　槍手女友認罪判囚7年4個月

▲ 屠龍小隊等人涉串謀殺警案，槍手女友鍾雪瑩認罪判囚7年4個月。（資料圖片）

「屠龍小隊」及另一隊伍涉計劃在2019年12月8日於民陣遊行路線放置炸彈及安排槍手殺警，被指是計劃主腦的無名隊伍首領吳智鴻及槍手女友鍾雪瑩早前均認罪。鍾今（30日）於高等法院被判囚7年4個月，吳的判刑則押後，以待其他同案被告。

2名被告為吳智鴻（28歲）、鍾雪瑩（33歲），吳早前承認1項串謀作出爆炸罪，以及1項意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪，鍾則承認1項無牌管有槍械及彈藥罪。

案情指，黃振強等人是本港激進反對派組織「屠龍小隊」的成員，而吳智鴻等人則是另一本港激進反對派組織的成員。

⺠間人權陣線於2019年12月8日在港島舉行公眾遊行，上述2個組織串謀策劃當日用槍及炸藥殺害警務人員，而蘇緯軒被指派在遊行活動射擊警員，管有1枝手槍、1枝長槍及大量彈藥。

吳智鴻是整個12.8計劃的主腦，並採購槍械、彈藥及炸藥，又在香港華仁書院製造兩枚土製炸彈等。吳被捕時，警方在他的住所檢獲1枝手槍，及4個彈匣等；蘇則與當時女友鍾雪瑩帶同涉案手槍及長槍等，同住於大埔翠屏花園單位，蘇曾於被捕時拔出手槍射擊警員，但未有命中。

記者：梁錦麟

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