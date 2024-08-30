巴黎殘奧︱陳浩源22歲因車禍截肢 母親妻子不離不棄成就輪椅羽壇一哥

▲ 陳浩源是今屆殘奧爭牌的希望！

【巴黎殘奧/陳睿琳/陳浩源/殘奧/母愛】巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）傳來好消息，「碟后」陳睿琳破亞洲紀錄摘銀，而輪椅羽壇一哥陳浩源（Daniel）亦是力爭獎牌的希望！他為今屆殘奧擔任持旗手，坦言感懷身世而喊足幾晚，本來大好人生的他，因為22歲一場車禍需截肢，靠住太太及母愛令他重新站起來，走上殘奧舞台！

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陳浩源曾接受TOPick的訪問，當時他坦言，

在我人生旅途上重新站起來的過程，有2位女士是最緊要，第1位是我的媽咪，第2個是我的太太。

陳浩源是輪椅羽壇一哥，22歲時到深圳工作，坐上朋友駕駛的汽車，途中遇車禍，需將左腿截肢，在深切治療部和病房住了10個月。曾經意氣風發、身高六尺的年輕人，從此與輪椅形影不離，一開始根本難以接受，

我甚至不敢照鏡，不敢承認鏡中浮腫、傷痕斑斑、身體有缺陷的人就是自己。

當時的他在人生的低谷，更向剛剛拍拖3個月的女友講分手，惟女友在他身邊不離不棄，

其實她有足夠的理由合理地變回普通朋友去扶持我，結果她相信我這位後生仔可以站回起來。

▲ 太太見證陳浩源由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。（IG圖片）

當時仍是女友的太太說：「大家都不知道前路如何、未來會行到那裡，但我承諾會一直陪你，直到你重新站起來。」不是口裡說說，住院期間她一直陪他聊天、做物理治療，見證他由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。

我好多謝太太一直陪伴，做我嘅樹窿……

▲ 媽媽的愛都是陳浩源的動力。（IG圖片）

巴黎殘奧︱形容媽媽是「神奇媽媽」

而母愛也是陳浩源重新站起來的原因，陳浩源形容媽媽「養大我兩次」。第一次養他至成年，發生意外之後養了他第二次。她指這只是盡本份，他則認為是超額完成，兩次。他一直形容自己有位「神奇媽媽」，因為媽媽在他「甚麼都不是」、一無所有的時候便一直守護和照顧他；他留院十個月，媽媽擔起家庭經濟支柱，既要奔波工作，每日還堅持到醫院送餐，鼓勵他重新振作。

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當時在醫院過著意志消沉的日子，直至從一名探病的朋友口中得悉輪椅羽毛球運動，前路才開始見到光明。由於他本身對羽毛球有濃厚興趣，加上發現在一場公平比賽中，與相等的對手較量，可以找到自己的價值，便饒有興趣的躍躍欲試。

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兩個女人的愛，成就了這個輪椅羽壇一哥，他的戰績彪炳，於2020東京殘疾人奧運會獲得輪椅羽球銅牌，曾為香港奪得60面國際獎牌，現時世界排名第2。完成今屆巴黎殘奧賽事後將會退役，之後繼續在體育及殘疾人士界別發展。

▲ 陳浩源：有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。（IG圖片）

現年39歲的陳浩源說，趕到尾班車是夢想成真。

我希望人生的相簿，加入我持旗入場，今次不是入運動場，是入香榭麗舍大道、更加浪漫，有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。

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