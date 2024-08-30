  • 32°C
香港時間：2024830日 (五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎殘奧︱陳浩源22歲因車禍截肢 母親妻子不離不棄成就輪椅羽壇一哥

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳浩源是今屆殘奧爭牌的希望！

【巴黎殘奧/陳睿琳/陳浩源/殘奧/母愛】巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）傳來好消息，「碟后」陳睿琳破亞洲紀錄摘銀，而輪椅羽壇一哥陳浩源（Daniel）亦是力爭獎牌的希望！他為今屆殘奧擔任持旗手，坦言感懷身世而喊足幾晚，本來大好人生的他，因為22歲一場車禍需截肢，靠住太太及母愛令他重新站起來，走上殘奧舞台！

最新影片:

童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

陳浩源曾接受TOPick的訪問，當時他坦言，

在我人生旅途上重新站起來的過程，有2位女士是最緊要，第1位是我的媽咪，第2個是我的太太。

陳浩源是輪椅羽壇一哥，22歲時到深圳工作，坐上朋友駕駛的汽車，途中遇車禍，需將左腿截肢，在深切治療部和病房住了10個月。曾經意氣風發、身高六尺的年輕人，從此與輪椅形影不離，一開始根本難以接受，

我甚至不敢照鏡，不敢承認鏡中浮腫、傷痕斑斑、身體有缺陷的人就是自己。

當時的他在人生的低谷，更向剛剛拍拖3個月的女友講分手，惟女友在他身邊不離不棄，

其實她有足夠的理由合理地變回普通朋友去扶持我，結果她相信我這位後生仔可以站回起來。

太太見證陳浩源由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。（IG圖片）

當時仍是女友的太太說：「大家都不知道前路如何、未來會行到那裡，但我承諾會一直陪你，直到你重新站起來。」不是口裡說說，住院期間她一直陪他聊天、做物理治療，見證他由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。

我好多謝太太一直陪伴，做我嘅樹窿……

媽媽的愛都是陳浩源的動力。（IG圖片）

巴黎殘奧︱形容媽媽是「神奇媽媽」

而母愛也是陳浩源重新站起來的原因，陳浩源形容媽媽「養大我兩次」。第一次養他至成年，發生意外之後養了他第二次。她指這只是盡本份，他則認為是超額完成，兩次。他一直形容自己有位「神奇媽媽」，因為媽媽在他「甚麼都不是」、一無所有的時候便一直守護和照顧他；他留院十個月，媽媽擔起家庭經濟支柱，既要奔波工作，每日還堅持到醫院送餐，鼓勵他重新振作。

點擊圖片放大
+4
+3

當時在醫院過著意志消沉的日子，直至從一名探病的朋友口中得悉輪椅羽毛球運動，前路才開始見到光明。由於他本身對羽毛球有濃厚興趣，加上發現在一場公平比賽中，與相等的對手較量，可以找到自己的價值，便饒有興趣的躍躍欲試。

點擊圖片放大
+7
+6

兩個女人的愛，成就了這個輪椅羽壇一哥，他的戰績彪炳，於2020東京殘疾人奧運會獲得輪椅羽球銅牌，曾為香港奪得60面國際獎牌，現時世界排名第2。完成今屆巴黎殘奧賽事後將會退役，之後繼續在體育及殘疾人士界別發展。

陳浩源：有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。（IG圖片）

現年39歲的陳浩源說，趕到尾班車是夢想成真。

我希望人生的相簿，加入我持旗入場，今次不是入運動場，是入香榭麗舍大道、更加浪漫，有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力
今日 10:59
巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力

你可能感興趣

巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力
今日 10:59
巴黎殘奧｜陳睿琳殘奧破亞洲紀錄摘銀　10歲起習泳媽媽無條件的愛成推動力
家庭教育 正能量 殘疾 運動員 奧運會 羽毛球 巴黎

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】