食物安全｜美國熟肉品牌Boar's Head爆食安風波　57人染李斯特菌9人身亡緊急回收317萬公斤產品

▲ 美國熟肉品牌Boar's Head爆食安風波，導致57人染李斯特菌，9人身亡。

【食物安全／李斯特菌／細菌感染／食物中毒／Boar’s Head】近日美國熟肉食品公司老字號「Boar’s Head」爆出食物安全問題，有57名人士食用該公司肉類後感染李斯特菌，造成至少9人死亡；當局調查後發現，該公司的製造工場環境衞生欠佳，調查人員發現部分設施有霉菌、多處牆壁上有昆蟲、儲藏區出現漏水等情況，認為工場環境惡劣，以致食品遭受病菌感染，引發是次食安事件。

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食物安全｜美國熟肉老字號爆食安問題

綜合外媒報道，美國百年熟肉食品公司「Boar’s Head」發生食安事件。據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料指出，自今年5月起，收到多宗疑似食物中毒通報，至今造成18個州份共57人感染李斯特菌，出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，據悉已造成9人死亡。

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「Boar’s Head」自7月起在其官網宣布回收多達70種受影響產品，包括火腿、香腸、煙肉、牛肉、禽肉和豬肉，重量總計達317萬公斤，全部均產自維珍尼亞州的製造工場。

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當局派出調查人員巡查涉事製造工場，發現該製造工場環境衞生惡劣，多處違反食安條例。當局發現，多個料理台及洗滌盆有霉菌，多處牆壁和金屬設施有霉菌，工場多處出現漏水（包括食物儲藏區），並在部分漏水造成水氹的位置，發現有類似綠藻的苔蘚物；另外，工場大多風扇和抽氣系統多發現有冷凝問題，並在冷卻房間的地板上發現大量肉類血跡，兼發出腐臭味。調查人員更發現，工場內熟肉處理區的牆壁和設施都發現昆蟲蹤跡，廚餘桶上亦有大量蚊蟲徘徊。

當局已勒令該工場暫停運作，並對「Boar’s Head」其他製造工場進行調查。「Boar’s Head」負責人在聲明中表示，公司已對全體工場工人提供食安教育及培訓，並承諾會對是次事件進行檢討，務求在未來為大眾繼續提供最安全的高品質肉品。

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食物安全｜感染李斯特菌可致命

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，正常人若受李斯特菌影響會出現類似感冒的症狀如高燒、頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉等；而幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人或有機會致命；孕婦更會導致流產和死產。

根據香港食安中心資料，李斯特菌病是一種較為罕見但死亡率高的嚴重疾病，死亡率高達20%至30%，預計潛伏期中位數為3星期；受感染者通常會在進食受污染食物後，約3至70天內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但值得留意是仍有部分人在感染此病後沒有出現任何症狀，而嚴重感染個案則會出現敗血病和腦膜炎。

預防李斯特菌感染7大方法

食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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