日本旅遊｜任天堂博物館10月京都開幕 現已接受10、11月門票抽籤
撰文： 周美好
發布時間： 2 小時前
日本任天堂不但遊戲機大受歡迎，連帶的衍生周邊產品賺到盤滿缽滿。其實日本任天堂是一家百年企業，為撫昔追今、展望將來，於今年10月2日於日本京都開設任天堂博物館（Nintendo Museum），館內將展出過去出售的產品，兼設有體驗遊戲、工作坊、cafe一網打盡，當然少不了周邊產品店。現已接受10月和11月門票抽簽，預訂時需有免費的任天堂帳戶。
日本任天堂由山內房治郎於1889年9月23日成立，選址京都。最初業務以生產賭博用的手牌花札，至1970年代後期投入電子遊戲產業，手提遊戲機「Game & Watch」及街機《King Kong》風靡全球後，於1983年推出家用遊戲機「紅白機」，兩年後的《Super Mario》遊戲空前成功，業務更是爆發式增長。
任天堂博物館回歸發源地京都甚有意思，館內設施分成知識、體驗及創作與玩樂3大主題，開山產品花牌及紅白遊戲機當然不可缺，難得更有復古遊戲可玩，機迷一定極度興奮。
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任天堂博物館（10月2日開幕）
地址：京都府宇治市小倉町神樂田56號
時間：10am至6pm
入場費：成人3,300日圓/約177港元、中學生2,200日圓/約118港元、小學生1,100日圓/約59港元，0至5歲學前幼兒免費。
交通：
從近鐵京都綫小倉站東口步行5分鐘
從JR奈良綫小倉站北口步行8分鐘
從JR奈良綫宇治站北口步行22分鐘
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