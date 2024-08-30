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美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV　被心穎連累陷低潮零怨言

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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【黃心穎 / 黃心美/ 美麗40路 / ViuTV一姐】黃心穎跟許志安於五年前爆出「安心偷食」事件，令兩人形象插水外，連黃心穎胞姐黃心美亦受牽連，曾經歷長時間無工作的冰河期。

身為ViuTV開國功臣的黃心美今年正式回歸，日前（8月29日）她跟其餘3位主持孫慧雪、陳俞希和劉明軒出席選美真人騷《美麗40路》記者會。

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黃心美出席《美麗40路》記者會！

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美麗40路​​​​​​​丨黃心美回應心美晒性感照

黃心美在社交網分享照片兼留言：「Journey of a thousand miles begins with single step。」中文意思為「千里之行，始於足下」，意指千里的路程是從邁出第一步開始，一步一步地走下去，就必能走向成功，回歸ViuTV的黃心美寄望有個新開始。

席間黃心美被問及胞妹黃心妙不時分享性感照，引來外界熱議，心美表示跟妹妹在不同地方生活，已幾個月沒有見過心妙，加上胞妹那麼大個人，分享什麼照片她控制不到。

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美麗40路​​​​​​​丨事業陷低潮不責怪細妹

回帶5年前爆出「安心事件」，受牽連的黃心美被廣告商棄用，更失去不少司儀工作。另外，失婚的心美被翻出舊情史，從而影響跟男友感情，加上男方家人阻止，嫁入豪門夢碎。

2020年，心美出席公開活動時承認收入較從前少三分一，向來姊妹情深的心美沒有怪責心穎，直言收入夠生活便可，更稱：「冇嘢做咪慳啲使。」

心美還表明屋企人「冇所謂拖唔拖累」，並力撐心穎稱：「千錯萬錯佢都係我妹，你哋想我可以點樣？我嘅立場係呢世都不離不棄。」實在是一位絕世好家姐。

ViuTV 2024節目發布會丨黃心美回巢ViuTV無懼負評　以10字霸氣護黃心穎

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