法證先鋒VI劇透丨第16至19集劇情預告　「Z網絡」主席林嘉琪失蹤估計遭綁架

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第15集劇集講到據顯示吊燈跌下是人為所致，現場的監控錄像還拍到兩個與廣告無關的可疑人物，包括一名車房技工及李啟……

法證先鋒VI丨第16集 （3/9）

浩然等找到吊燈下墜殺人案的兇手，但那人只是收錢辦事，背後還有幕後主謀。

浩然的下屬朱洛言、張耀昌往找另一位可能涉案的工作人員協助調查，卻遭遇阻滯。

娜娜欲找李啟的母親李王愛蓮理論，遭李啟阻止，她及後分別找星柏、寶樂幫忙，設法向愛蓮「反擊」，希望逼使愛蓮知難而退，不再騷擾她！

某處後巷發現一具男屍，死者背上插有數十支針筒，呈十字架形狀，浩然、星柏及佩清展開調查。另一方面，冼陽在診所遭人襲擊……

法證先鋒VI丨第17集 （4/9）

針筒殺人案真相曝光，令人唏噓！遊戲影視公司「Z網絡」的遊戲設計師藍茵遇車禍身亡，星柏發現現場找不到煞車痕，車上的行車記錄儀遭人移除。

浩然等查到死者死前收到「Z網絡」董事會主席林嘉琪之來電，二人正為一宗侵權案打官司。

寶樂與藍茵認識，認為車禍有可疑，託星柏調查。

星柏等人驗出藍茵體內有某種藥物成分，還在車禍現場有重要發現！佩清在網上遭人抹黑，打算置之不理。

浩然往找嘉琪協助調查後，嘉琪竟突然失蹤……

法證先鋒VI丨第18集 （5/9）

浩然等接報得知「Z網絡」的董事會主席林嘉琪失蹤，推斷她遭人綁架。

眾人輾轉找到載走嘉琪的車，經化驗後有發現。

根據星柏的化驗報告，浩然等找到線索，設法查出藏參地點，成功救人並抓到犯人！

佩清替嘉琪驗傷，發現她對光十分敏感，似患上恐光症。「Z網絡」的CEO王有為與法務代表黎宗廷商量，欲取代嘉琪的主席之位。

佩清找精神科醫生華悅生幫忙，幫嘉琪設法克服恐光症。「Z網絡」上市，有為在上市酒會上突然昏倒。

法證先鋒VI丨第19集 （6/9）

「Z網絡」的CEO王有為突然猝死，佩清驗屍發現死者似有服用抗凝血劑，但死者並沒有相關病史。

星柏等檢驗有為的血液，的確驗出有過量抗凝血劑，成份卻有可疑！浩然、星柏等往有為的住所調查，有重要發現。

書婷獲著名珠寶公司聘請赴巴黎工作，浩然着她宜詳加考慮。

星柏推斷藍茵發生車禍時，現場還有另一輛車，那車是導致車禍的原因。

浩然等找到那輛車，循著線索查出真相！佩清遭人惡意中傷，更被張貼街招抹黑，事態嚴重。