香港小姐2024丨陳紫佟為圓母親心願選港姐　年紀最細佳麗青春無敵

【香港小姐2024/香港小姐/陳紫佟】年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，當中1號佳麗陳紫佟為眾佳麗中年紀最細，只得18歲，並是應屆DSE考生，而參選時更自爆母親同樣選過港姐，引起網民關注。

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香港小姐2024丨說話技巧需作改善

年紀輕輕的陳紫佟，承認因自己年紀最輕而感緊張，但會努力令自己進步。

她受訪時坦言自己的說話技巧需作改善，「一緊張就會甩甩咳咳，需要練習，會多對鏡練習。」她指媽媽叫她要自信一點、說話慢一點。

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香港小姐2024丨自爆母親曾選港姐

18歲的陳紫佟，身高161.5cm﹑體重46.7KG﹑三圍為31.5﹑23﹑33.5吋，她參選時透露母親曾參選港姐，今次參賽是為媽媽圓夢，不過她就拒絕透露母親的名字和參選年份，她指媽媽不允許其公開。

另外，從其社交網可見，陳紫佟大多甫出自拍照，更經常擺出多個趣怪表情賣萌，果然是青春無敵。

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