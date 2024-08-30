香港移民｜移加港人遇害遭焚屍　當地警方料疑犯已潛逃香港

▲ 加拿大安省知名房地產女經紀梅育英遇害及燒屍。 （加國警方）

加拿大安大略省萬錦市知名房地產女經紀梅育英（Yuk-Ying, Anita, MUI ）8月9日失蹤，上周四（22日）當地警方公布發現她曾被焚燒的遺體，加拿大當局通緝的47歲男疑犯胡志雄（音譯），當地警方疑犯在死者失蹤3日後離國，相信已潛逃香港。

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從香港移民當地的56歲女地產經紀梅育英，本月初早上出門後失蹤。警方數日後在帕里灣尋獲其遺體，並曾遭焚屍，當地警方已以一級謀殺的罪名，向加拿大全境發出逮捕令，及向國際刑警申請紅色通緝令，追捕追捕一名47歲、音譯名為胡志雄的男疑犯。

不過加拿大傳媒指出，加拿大和香港自2020年起已暫停引渡協議，相信會令調查及拘捕工作更複雜。

警方已搜獲並扣查兩輛與胡志雄有關的汽車。包括一輛懷疑用作綁架死者的2019年款平治Sprinter白色麵包車，掛安省車牌CWHW720；另一輛是灰色的2021年款保時捷卡宴SUV，涉及2個安省車牌，分別是CTZT177和CHCD989。

警方早前拘捕三名介乎16至17歲涉案青年，指三人在梅育英失蹤後，在多倫多地區盜用死者信用卡，被控欺詐等罪名，其中兩人獲保釋。

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