外送悲劇丨南韓「最強外賣王」遭巴士撞斃　多病纏身日食30多粒藥仍堅持工作

【外賣員／南韓／車手／交通意外／車禍】近年美食速遞盛行，亦愈來愈多人投身外賣員工作。不過，每月收入曾高達1,200萬韓元（約7萬港元），南韓一名41歲的「跑單王」全允裴（전윤배，Jeon Yoon-bae）近日卻傳出惡耗。他於7月31日因遇上車禍，留醫近一個月，最終於周日（25日）宣告不治。

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綜合韓國媒體報道，事發於7月31日下午約2時半，41歲的全允裴於駕駛電單車送外賣期間，被一輛疑違反交通指示的巴士撞倒。昏迷不醒的他隨即被送院搶救，期間曾接受2次手術，惟留醫近1個月，最終於周日（25日）晚上約11時宣告不治。涉事的50多歲巴士司機已被當地警方拘捕，案件仍在調查中。

去年外送平台Barogo發布的2022年配送報告，全允裴便被選為年度配送量最多的外賣員車手。他在仁川松島工作，平均每天駕車行駛200至250公里，完成120張訂單。至於跑外賣的收入，據估計，他平均每天可以賺40萬韓元（約2336港元），每月就有1200萬韓元（約7萬港元），不過工時甚長，由15至17個小時不等。

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由於業績高，全允裴過去亦曾被傳媒訪問，影片中，他曾自爆入行原因是因生意失敗，並說出不少辛酸經歷:

我沒有家，甚麼都沒有，所以我在桑拿房做送貨員，一邊看別人一邊洗內褲和襪子，一點一滴累積。

曾中風、有白內障、抑鬱症的全允裴雖然面對病魔侵擾，每天服用30多顆藥物才能工作的他，坦言從未有放棄工作的念頭:

因每天努力工作，就會遇到真正美好的事情，從生活中找到樂趣。

同場加映: 腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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同場加映: 中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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