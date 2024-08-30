官司纏身十年被迫放棄歌手夢　江若琳受兒鼓勵出新歌：想做件令他驕傲的事

▲ 久違7年，江若琳（Elanne）復出樂壇出新歌《一直留在心底的事》。

與前公司因合約糾紛對簿公堂，江若琳（Elanne）青春黃金十年全奉獻予官司戰，今年年頭官司終於宣告落幕。兜了一大圈，Elanne回歸歌手身分出新歌《一直留在心底的事》，訴說苦痛背後仍無悔堅持的初衷。她終於大步檻過，也大步喊過。



對上一次出歌已是七年前，當時為十周年演唱會推出《小燈塔》、《我只不過是我》，歌詞圍繞自身經歷，勉勵大家即使面對逆境，也可笑着咬牙堅持。

即使背負官司，Elanne總在人前表現得開朗硬淨，但她坦言這只是掩蓋內心恐懼的盔甲：「以前我常常覺得自己要強裝堅強勇敢，但你問我怕唔怕輸？我怕。我驚唔驚？我好驚。或許我想安慰自己吧，所以常說一定搞得掂，我一定得。」

▲ 久違7年，江若琳（Elanne）復出樂壇出新歌《一直留在心底的事》。（梁偉榮攝）





十年精神煎熬



官司纏身十年，Elanne形容最痛苦的是精神煎熬。每收到一通電話、一封電郵都在提她交律師費，辛苦賺來的錢統統都要上繳。「戶口清零，你要付出你的所有。那十年想買一樣嘢俾自己也不會，因為要儲一筆錢，隨時都要用作交費。」



歌手夢就此被打住，Elanne轉戰內地拍戲拍劇。連日捱夜不在話下，連冰天雪地跳海、零度淋雨十數小時拍攝都試過。密集拍攝本已消耗大量精神體力，但只要有登台機會她都會接，拍戲中途更曾即日來回美國演出：「唔瞓覺都要飛，嗰時係癲咗咁。」身為家中長女，她堅持獨力承擔所有開支，不願接受家人的財政支援。「家人已經好支持我的追夢人生，過往工作這麼多年，我都沒錢交家用。當我要面對自己的事時，我更加不想讓家人有壓力，我過不了自己那關。」

▲ 重拾歌手身分的Elanne，上一次開騷已有7年之久。

充滿遺憾的歌手路



龐大的經濟壓力可靠不斷工作死頂，但等待開審、正式開審至判決的時間以年計，漫長的等待更是精神折磨，彷彿看不到完結的一日。七年前的十周年演唱會，Elanne在台上強忍淚水唱完最後一首歌，下台就爆喊。「那一刻我好大感受，因為我知道可能我再沒機會唱歌，再也見不到所有歌迷。」怕歌手夢就告終，更怕一旦輸掉官司，人生是否就會有翻天覆地的變化？



對Elanne來說，做歌手是段充滿遺憾的美好回憶。無法唱歌的這段日子，她經常收到歌迷私訊，問她何時復出歌壇？她有苦難言，不知答案，只可欷歔回應：「等一天緣份到，有好時機，可能我便會唱。」朋友唱K點她的歌她都會跳過，也不想聽自己的歌，因這個夢太美好，仍想追夢卻有心無力，是件好殘酷的事。「見到好多歌手能做自己喜歡的事，這一代的藝人也好有想法，我會默默欣賞他們。心想如果有一日我造歌，我都希望能像他們般做自己喜歡的事，唱自己喜歡的歌。」故即使沒再做歌手，Elanne這十年間仍有繼續學唱歌。

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重拾未圓夢 想成為兒子驕傲



MBTI中屬I人的Elanne喜愛獨處，不擅與人交流，也怕大眾聚焦於自己身上。她自言是在攻擊下長大的人，每每面對負面新聞，更不想表達自己。幸而在最低潮時遇上丈夫蕭唯展，唯獨對着他可任意做自己，崩潰時所有負面情緒他都全盤接收。「是他告訴我，可將所有壓力與煩惱放在他身上，只需要每日開開心心生活就可以了。」二人結婚六年，去年更誕下兒子Owen，家庭生活美滿。



官司期間，Elanne將重心放至家庭。歌手路已夠崎嶇，但原來想做媽媽也不容易，Elanne身患畸胎瘤、丈夫精子出問題，二人費盡努力方成功造人，使她格外珍惜。「我常常覺得兒子是個天告訴我，像打機打大佬般，你只要好用力，心無雜念、全心全意地投入做這件事，過到這一關，個天自然會給你一份禮物。」

▲ 丈夫蕭唯展一直是Elanne最強大的精神支柱。

這份天賜的禮物，不但為家庭帶來更多歡樂，更喚醒Elanne的音樂夢。本已全心投入做新手媽媽，Elanne發現兒子好喜歡聽她唱歌，每次她唱完都會主動鼓掌，叫她繼續唱。

她表示：「我亂咁唱都好，這位粉絲都超級忠實。有一天我問自己，兒子長大後，我有沒有一件事令他好為我驕傲？我想不到。我再問自己，有沒有一件事令我自己覺得好驕傲？他既然都大到咁上下，如果我可以重新唱歌，做一件令他和我都覺得驕傲的事，我會覺得好開心，那刻就決定不如做啦。」



卸下盔甲從心而唱



其後遇到新公司，與團隊一拍即合，立即籌備新歌《一直留在心底的事》。Elanne笑指以前工作似打仗，部分舊作更至今仍未理解其意念，覺得愧對歌曲與粉絲。試過錄歌最倉卒僅得五小時，還未來得及消化歌詞，對編曲氛圍一無所知，僅靠純音樂伴奏，匆匆唱完就趕去拍戲。



今次新歌從近二十首demo中選出，歌詞也反覆改過兩三遍。由前期籌備如與監製討論唱法、聽編曲、錄音至製成，足足花上近四個月，是Elanne參與度最高的一次。「今次異常放鬆平靜，有足夠的時間準備和消化，也第一次有機會聽住已錄好的真樂器（演奏）才錄音，慢慢享受這個過程；卸下所有保護自己的盔甲，好無包袱地去唱。」



終可告別心頭重擔，Elanne帶着這份歷練去唱，希望可成為大家遇到挫折時的能量，也提醒大家只要仍有想做的事，找到藏在心底的鎖匙，憑信念堅持去做，夢想的大門一直會為你打開。「錄音一邊唱，一邊有好多回憶湧上，像電影回帶般，由我入行到今日回顧。以前的我看到這份歌詞，可能覺得要賣慘、賣煽情，現在我可以笑住唱，真正釋懷了。」

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歌詞最後一句「有缺陷才別致」正正歸納Elanne這十年，人無法自選生命順遂與否，有缺陷無可避免。但大小缺陷都好，只要跨過了就成為自己獨一無二的部分，不用怕缺陷，也毋須視之為絆腳石：「經歷過後，這個缺陷會令你的人生發光。」

大步喊過 重新開始



青春黃金十年歷盡苦痛，Elanne由總在人前強裝堅強的女生，變成敢於擁抱脆弱的媽媽。回看年少時的自己，她坦言好佩服那股勇敢追夢、無所畏懼的鬥志，更好愛那個階段的江若琳。她感謝過往所有經歷：「未來的人生即使遇到多大的事，我都會覺得好小事。我能夠用自己的成長經歷，去教我的下一代如何面對逆境。」



人生兩次演唱會，Elanne都用《大步喊過》作結。除了是至愛作品，更因確信面對多大的難關都好，哭過後都一定會過。如歌詞所言，假如哭夠了、痛夠了便能度過，就讓所有的苦痛都隨官司落幕散去，現在的江若琳終可自如地、真摯地隨音樂飛翔，重新開始：「假如我再有機會搞演唱會，《大步喊過》要擺在第一首，不要再做總結了。」



服裝：maje

髮型：Tery@yondahair

場地：@amorfati_hk @Catsplacehk

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