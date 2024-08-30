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蘇玉華主演獨腳戲《完美證供》　阿蘇接受挑戰：人生無憾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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蘇玉華主演燦良執導舞台劇《完美證供》。

「演而優則導」的潘燦良執導舞台劇《完美證供》由蘇玉華主演，將於12月27日起在香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院公演。

該劇改編自英國得獎舞台劇《Prima Facie》，是一齣劇力萬鈞的獨腳戲，早前優先訂票反應非常熱烈，所有場次的優先門票於4小時內全部售罄！主辦單位在今日（8月30日）宣布，《完美證供》一共18場演出，將於9月2日公開發售。

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完美證供海報

蘇玉華接受挑戰

《完美證供》講述一個事業如日中天的刑事辯護女大律師，擅長替涉及性侵的加害人辯護。一場突如其來的打擊，使她改換了身份、角色，由辯護律師變成受害人。她站上證人台，不停被盤問、質疑、指控，赫然發現過往堅信的價值觀及信念一下子被顛覆，她開始叩問法律及制度存在的意義。

蘇玉華表示，讀過澳洲編劇Suzie Miller的原著劇本後「雙眼發亮」。一個女演員在台上獨自處理一百分鐘的獨腳戲，要演繹多個角色、變換情感、轉換時序，對白沒有一刻停竭，還要顧及走位、變裝、調動場景，要令觀眾投入其中，思考司法制度可實現的公義與限制，令她有種「很想講這些台詞，很想演這個戲」的渴望，亦令她萌生把這個劇本帶到香港劇場的念頭。

她禁不住想：「若我能在演戲生涯演繹這個劇本，在我的藝術生命添上這一筆，人生即無憾！」在丈夫潘燦良和朋友的多番鼓勵下，她決定接受這個挑戰。

蘇玉華與潘燦良合照

再度挑戰獨腳戲

《完美證供》是一場講求體力、耐力、心力、想像力的演出，演員需要在不同時序、不同角色之間轉換，加上密集的對白和走位，蘇玉華坦言這是一項艱鉅的挑戰，亦是她自2002年演出諾貝爾文學獎得主高行健作品《生死界》後，再度挑戰獨腳戲。

她坦言喜歡接受挑戰，相信一個演員在不同階段都應該嘗試一些不安全的東西，那些不安全感將會帶來巨大的Excitement，能幫助自己提升到更高層次，亦正是這種不安全感令她更加努力，追求藝術與提煉，加上近年她不斷思考戲劇跟社會之間的關係，她相信這齣戲能啟發她和觀眾來一場跟社會有關的思考辯證。

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思考這人生課題

導演潘燦良認為《完美證供》是一個人對信念的叩問，當我們被自己一直堅守的信念擊倒時，究竟應該繼續堅持信念，還是應該放棄信念？

應當選擇順從，抑或挑戰固有信念，即便在追尋和發現的過程中會經歷痛苦。他期望觀眾看畢此劇，能思考這人生課題，當一個人的信念受到挑戰時，該怎樣自處。

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